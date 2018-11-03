Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:30 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:13 TSİ )

Birlik Haber-Sen’de Tacettin Mazluk güven tazeledi

Birlik Haber-Sen’in, Sivil Toplu Merkezi’nde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Tacettin Mazluk ile Cahit Erdin yarıştı. Yapılan oylamalar sonrasında ise toplam 26 kişilik yönetim kurulu belirlendi.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen Kocaeli Şubesi’nin 3’üncü Olağan Genel Kurulu Kocaeli Fuarı içinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Tacettin Mazlum ve Cahit Erdin yarıştı. Tacettin Mazluk'in 58 oyuna karşılık Cahit Ergin 51 oyda kaldı. 1 oy geçersiz sayıldı. 100 seçilmiş, 10 doğal olmak üzere toplam 110 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 7 asil, 7 yedek yönetim kurulu üyesi, 3 asil, 3 yedek denetleme kurulu üyesi ve 3 asil, 3 yedek disiplin kurulu üyesi olmak üzere toplam 26 kişilik yönetim belirlendi.

YOĞUN KATILIMLI KONGRE

Gerçekleşen genel kurula; Birlik Haber-Sen Genel Başkan Vekili Gürbüz İnaltekin, Yalova PTT Başmüdürü Elif Tan, Memur-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Memur -Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları, Birlik Haber-Sen Kocaeli Şube Başkanı Tacettin Mazlum ve delegeler katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığını Memur Sen Kocaeli Temsilcisi Şahin Yaşlık, yardımcılığını ise Büro Memur-Sen Kocaeli 3 Nolu Şube Başkanı Fırat Güler ve Memur-Sen Kocaeli İl Basın ve İletişim Başkanı Mustafa Ulusoy üstlendi.

“TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK”

Kongrede ilk olarak açıklamalarda bulunan başkan adayı Cahit Erdin, “Haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, ayrımcılığın ve yaşanan tüm olumsuzluğun karşısında hak, hukuk ve adalet sancağını koyarak taşın altına elimizi koyduk. Bizler sendikal ruhun üzerinde ki ölü toprağı atmak onu ayağa kaldırmak için aday olduk. Sorunlara çözüm üretmekten uzak, hatır gönül işleriyle yürütülen bu şubenin böyle devam etmesi düşünülemez. Bu durumda bizden yerimizde oturmasını kimse bekleyemez” dedi.

Tacettin Mazlum’un Listesi:

Tacettin Mazlum

Ahmet Akdağ

Halil Güler

Özer Güven

Ayhan Akça

Ahmet Esen

Hasan Boz  

Denetim Kurulu

Tansu Güzel

İbrahim Şenocak

Ayhan Özay

Disiplin Kurulu

Bayram Tan

Tuncay Ekinci

Özgür Gürler

Genel Kurul Delege Aday Listesi

Tacettin Mazlum

Yılmaz Tank

Orhan Demir

Mustafa Özata

Ersin Serhat Kudun

Nevzat Tünkler

Serhat Ayata

Yakup Özdemir

Muzaffer Çınar

Cahit Erdin’in Listesi

Cahit Erdin

Mustafa Bayraktar

Volkan İçik

Murat Gülen  

İhsan Yılmaz

Sedat Çakmak  

Ayhan Akça  

Denetleme Kurulu

Şakir Baz

Eda Aydın Demircan

Erdem Özden

Disiplin Kurulu

Demet Ayalp

Tarık Soydan

 Nesrin Köse

Genel Kurul Delege Adayları

Cahit Erdin

İhsan Yılmaz

Mustafa Bayraktar

Seyla Dişli

Murat Gülen

Sedat Çakmak,

Eda Aydın Demircan

Ayhan Aça

Mustafa Çodur

Bugün 15:30 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
AKP'de aday adaylığı şartları açıklandı mask
AKP'de aday adaylığı şartları açıklandı
Muhtarlar karakolu geri istiyor! mask
Muhtarlar karakolu geri istiyor!
Ziraat Bankası'ndan bedelli askerlik açıklaması mask
Ziraat Bankası'ndan bedelli askerlik açıklaması
Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek
İstanbul Havalimanı'na 39 bin rezervasyon mask
İstanbul Havalimanı'na 39 bin rezervasyon
Körfez’e 400 milyon liralık yatırım yapıldı mask
Körfez’e 400 milyon liralık yatırım yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de bir firma iflas etti! mask
Kocaeli'de bir firma iflas etti!
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak! mask
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak!
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak mask
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı! mask
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı!
Hukuk fakültesi Körfez'e taşınacak mask
Hukuk fakültesi Körfez'e taşınacak
8. sınıf öğrencisine KÖPEK SALDIRDI! mask
8. sınıf öğrencisine KÖPEK SALDIRDI!

GALERİ

Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı mask
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor mask
Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor
Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor mask
Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor
İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış mask
İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış
Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti mask
Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti
Fenerbahçe kafilesi, taziye için hastaneye gitti mask
Fenerbahçe kafilesi, taziye için hastaneye gitti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL