Birlik Haber-Sen’de Tacettin Mazluk güven tazeledi

Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen Kocaeli Şubesi’nin 3’üncü Olağan Genel Kurulu Kocaeli Fuarı içinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Tacettin Mazlum ve Cahit Erdin yarıştı. Tacettin Mazluk'in 58 oyuna karşılık Cahit Ergin 51 oyda kaldı. 1 oy geçersiz sayıldı. 100 seçilmiş, 10 doğal olmak üzere toplam 110 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 7 asil, 7 yedek yönetim kurulu üyesi, 3 asil, 3 yedek denetleme kurulu üyesi ve 3 asil, 3 yedek disiplin kurulu üyesi olmak üzere toplam 26 kişilik yönetim belirlendi.

YOĞUN KATILIMLI KONGRE

Gerçekleşen genel kurula; Birlik Haber-Sen Genel Başkan Vekili Gürbüz İnaltekin, Yalova PTT Başmüdürü Elif Tan, Memur-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Memur -Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları, Birlik Haber-Sen Kocaeli Şube Başkanı Tacettin Mazlum ve delegeler katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığını Memur Sen Kocaeli Temsilcisi Şahin Yaşlık, yardımcılığını ise Büro Memur-Sen Kocaeli 3 Nolu Şube Başkanı Fırat Güler ve Memur-Sen Kocaeli İl Basın ve İletişim Başkanı Mustafa Ulusoy üstlendi.

“TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK”

Kongrede ilk olarak açıklamalarda bulunan başkan adayı Cahit Erdin, “Haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, ayrımcılığın ve yaşanan tüm olumsuzluğun karşısında hak, hukuk ve adalet sancağını koyarak taşın altına elimizi koyduk. Bizler sendikal ruhun üzerinde ki ölü toprağı atmak onu ayağa kaldırmak için aday olduk. Sorunlara çözüm üretmekten uzak, hatır gönül işleriyle yürütülen bu şubenin böyle devam etmesi düşünülemez. Bu durumda bizden yerimizde oturmasını kimse bekleyemez” dedi.

Tacettin Mazlum’un Listesi:

Tacettin Mazlum

Ahmet Akdağ

Halil Güler

Özer Güven

Ayhan Akça

Ahmet Esen

Hasan Boz

Denetim Kurulu

Tansu Güzel

İbrahim Şenocak

Ayhan Özay

Disiplin Kurulu

Bayram Tan

Tuncay Ekinci

Özgür Gürler

Genel Kurul Delege Aday Listesi

Tacettin Mazlum

Yılmaz Tank

Orhan Demir

Mustafa Özata

Ersin Serhat Kudun

Nevzat Tünkler

Serhat Ayata

Yakup Özdemir

Muzaffer Çınar

Cahit Erdin’in Listesi

Cahit Erdin

Mustafa Bayraktar

Volkan İçik

Murat Gülen

İhsan Yılmaz

Sedat Çakmak

Ayhan Akça

Denetleme Kurulu

Şakir Baz

Eda Aydın Demircan

Erdem Özden

Disiplin Kurulu

Demet Ayalp

Tarık Soydan

Nesrin Köse

Genel Kurul Delege Adayları

Cahit Erdin

İhsan Yılmaz

Mustafa Bayraktar

Seyla Dişli

Murat Gülen

Sedat Çakmak,

Eda Aydın Demircan

Ayhan Aça

Mustafa Çodur