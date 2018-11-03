Birlik Haber-Sen’de Tacettin Mazluk güven tazeledi

Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen Kocaeli Şubesi’nin 3’üncü Olağan Genel Kurulu Kocaeli Fuarı içinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Tacettin Mazlum ve Cahit Erdin yarıştı. Tacettin Mazluk'in 58 oyuna karşılık Cahit Ergin 51 oyda kaldı. 1 oy geçersiz sayıldı. 100 seçilmiş, 10 doğal olmak üzere toplam 110 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 7 asil, 7 yedek yönetim kurulu üyesi, 3 asil, 3 yedek denetleme kurulu üyesi ve 3 asil, 3 yedek disiplin kurulu üyesi olmak üzere toplam 26 kişilik yönetim belirlendi.
YOĞUN KATILIMLI KONGRE
Gerçekleşen genel kurula; Birlik Haber-Sen Genel Başkan Vekili Gürbüz İnaltekin, Yalova PTT Başmüdürü Elif Tan, Memur-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Memur -Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları, Birlik Haber-Sen Kocaeli Şube Başkanı Tacettin Mazlum ve delegeler katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığını Memur Sen Kocaeli Temsilcisi Şahin Yaşlık, yardımcılığını ise Büro Memur-Sen Kocaeli 3 Nolu Şube Başkanı Fırat Güler ve Memur-Sen Kocaeli İl Basın ve İletişim Başkanı Mustafa Ulusoy üstlendi.
“TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK”
Kongrede ilk olarak açıklamalarda bulunan başkan adayı Cahit Erdin, “Haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, ayrımcılığın ve yaşanan tüm olumsuzluğun karşısında hak, hukuk ve adalet sancağını koyarak taşın altına elimizi koyduk. Bizler sendikal ruhun üzerinde ki ölü toprağı atmak onu ayağa kaldırmak için aday olduk. Sorunlara çözüm üretmekten uzak, hatır gönül işleriyle yürütülen bu şubenin böyle devam etmesi düşünülemez. Bu durumda bizden yerimizde oturmasını kimse bekleyemez” dedi.
Tacettin Mazlum’un Listesi:
Tacettin Mazlum
Ahmet Akdağ
Halil Güler
Özer Güven
Ayhan Akça
Ahmet Esen
Hasan Boz
Denetim Kurulu
Tansu Güzel
İbrahim Şenocak
Ayhan Özay
Disiplin Kurulu
Bayram Tan
Tuncay Ekinci
Özgür Gürler
Genel Kurul Delege Aday Listesi
Tacettin Mazlum
Yılmaz Tank
Orhan Demir
Mustafa Özata
Ersin Serhat Kudun
Nevzat Tünkler
Serhat Ayata
Yakup Özdemir
Muzaffer Çınar
Cahit Erdin’in Listesi
Cahit Erdin
Mustafa Bayraktar
Volkan İçik
Murat Gülen
İhsan Yılmaz
Sedat Çakmak
Ayhan Akça
Denetleme Kurulu
Şakir Baz
Eda Aydın Demircan
Erdem Özden
Disiplin Kurulu
Demet Ayalp
Tarık Soydan
Nesrin Köse
Genel Kurul Delege Adayları
Cahit Erdin
İhsan Yılmaz
Mustafa Bayraktar
Seyla Dişli
Murat Gülen
Sedat Çakmak,
Eda Aydın Demircan
Ayhan Aça
Mustafa Çodur
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz