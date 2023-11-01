Şakoğlu: Hani 29 Ekim'de açıyordunuz

“Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın geçtiğimiz Temmuz ayında 4 yıllık hizmetlerini anlattığı ‘Yerli Yerinde Hizmet ve Eser Dolu 4 Yıl’ başlıklı toplantısını Kocaeli Kongre Merkezinde bürokratların, siyasetçilerin, gazetecilerin, köşe yazarlarının ve muhabirlerin doldurduğu bir salonda gerçekleştirmişti. İşte o salonda ve onca insanın önünde Milli İrade Meydanı ve Kartepe Teleferiği hakkında üstelik kendi bürokratlarına herkesin önünde ordu ‘Ne zaman açıyoruz’ Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bürokratları da bu soruya hiç tereddüt etmeden 29 EKİM diye cevap verdiler. Ben yanlış bilmiyorsam bugün günlerden 1 KASIM ve daha bu sabah önünden geçtiğim Milli İrade Meydanında bayağı bir inşaat sürüyor. Kartepe Belediyesi diye başlayan, ardından KBB’nin ele aldığı en son olarak da KBB ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak proje haline getirilen teleferik projesi için de 29 EKİM’de açılıyoruz demediniz mi? 50 yıllık hayali gerçekleştiriyoruz diye sürdürülen projenin açılışı kaçıncı kez ertelendi biz artık unuttuk. 29 EKİM’de açtılarsa da açıkçası biz duymadık.

29 EKİM’de açıyoruz ifşası çok manidardı

İzmit Belediyesi olarak Fethiye Caddesi ve yan yolları projesini yaparken bırakın günü neredeyse saat sayan bürokratlar, gazeteciler, köşe yazarları Temmuz ayı toplantısında o salonda oldukları ve kendi kulakları ile ‘29 EKİM’de açıyoruz’ sözünü duydukları halde görüyoruz ki kimsenin sesi çıkmadı. Bakın şunu belirtmekte fayda var. Projeler gecikebilir, aksaklıklar yaşanabilir, beklenmeyen, istenmeyen engellerle karşılaşılabilir ama söylemeliyim ki 29 EKİM tarihinde açıyoruz ifşası çok manidardı. Her iki projede gerçekten 29 EKİM tarihinde açılabilmiş olsaydı İzmit Belediyesi olarak açıkça ikinci planda kalabilirdik. Cumhuriyet Bayramı’nda, üstelik Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeye gol atılmış olurdu. Evet farkındayız niyet buydu ama gol kendi kalelerine atıldı.

İzmit Belediyesi bütçesi ile KBB bütçesi arasında 30 kat fark var

Burada başka bir tespite daha yer vermekte fayda var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bütçesi ile İzmit Belediyesinin bütçesi arasında yaklaşık 30 kat fark var. Tabi bu gibi projelerde mevcut belediyelerin iktidar partisi belediyesi olması faktörünü de göz önünde bulundurmak gerekli. Üst yapı kurumları ve özellikle de altyapı ile ilgilenen gerek devlet gerek özel kurumlar ve kuruluşların bırakın engel oluşturmalarını koyu desteğine rağmen açılış taahhüdünüzü zamanında yerine getiremiyorsanız bu söyleminizi salondaki insanları ve kent halkını kandırmak için yaptınız demektir.

Bütün imkanlar iktidarın gücü ile elimizden alındığı halde biz çok başarılıyız

Kamunun bütün imkanlarına ve ekonomik zorlamalara maruz kalmadan taahhütlerinizi yerine getiremiyorsanız bütün içtenliğimle söylüyorum ki İzmit Belediyesi olarak biz çok başarılıyız. Meclis çoğunluğu Cumhur ittifakının elindeyken gerek ekonomik güç gerek iktidarın gücünü basın organlarını yönlendirici şekilde kullanırken, örneğin SGK gibi bir kamu kurumu tesadüfen tam da seçim yaklaşmışken İzmit Belediyesinin neredeyse bütün mal varlığına el koyma yoluna giderken, ülkenin neredeyse en borçlu belediyesi konumundaki kentteki belediyelere elini bile sürmediği halde siz bu açılışlarınızı 29 EKİM tarihine yetiştiremediyseniz biz İzmit Belediyesi olarak gerçekten çok başarılıyız.

Fethiye Caddesi projemizde gün değil saat sayanları samimiyete davet ediyoruz

Büyük büyük gazetelerin o 4 yılın anlatıldığı salonu dolduran köşe yazarları benim canlı yayından izlerken duyduğum ‘29 EKİM’de açıyoruz’ söylemlerini o an dalgınlıklarına gelip duymadıklarını sanıyorum. Onlardan o yayına ait videoları bir kez daha dikkatli bir şekilde izlemelerini rica ediyorum. Bir kez daha ve ısrarla söylüyorum ki İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi ve yan yolları projesini yaparken neredeyse saatleri sayan gazeteci dostlarımızın samimiyetlerine inanmak için kendimce bahane arıyorum. KBB’nin her iki projesinde de SEDAŞ’ın aylarca yolun ortasından kaldırmadığı kablolar yok, İSU’nun kazıp aylarca tek bir işlem bile yapmadan öylece bıraktığı beklettiği çukurlar yok, bürokrasi gereği herkesin topu birbirine atıp bahane uydurma durumları yok. Yaklaşık 30 trilyonluk bütçe var, kamu desteği var, iktidarın gücü var ve tüm bunlara rağmen bir tek şey yok ki o da manidar bir şekilde verilen 29 EKİM’de açıyoruz vaadinin gerçeğe dönüşmesi.

Biz gücümüzü fikrini sorduğumuz insanlarımızdan alıyoruz

Biz İzmit Belediyesi olarak seçim yaklaştıkça türlü oyunlarla yolumuzu kapatmaya, nefes almamızı, yaşamamızı, kente ve kent halkına hizmet etme gayemizi elimizden alıp bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara rağmen eldeki imkânlarla son ana kadar en iyisini yapacağımıza tüm kent insanımıza söz veriyoruz. Şu bilinmeli ki asla eşit şartlarda mücadele etmiyoruz. Ağzımızı kapama gayretlerinin tümüne rağmen sesimizi duyurma çabalarımıza algı operasyonları ile ‘Fatma Kaplan Hürriyet çok agresif ve kavgadan besleniyor’ diyorlar. Hayır, öyle değil, siz bize başka çare bırakmıyorsunuz. Siz topunuzla tüfeğinizle, bütün imkânlarınızla bizi yerimizden etmeye çabalıyorken biz sözümüze, işimize ve kentliliğimize güveniyoruz. Üstelik bunu sizler gibi 20 küsur yıldır iktidar ve belediyelere sahipken değil, 5 yıl yani yalnızca 1 dönemdir İzmit Belediyesini yönetirken yapıyoruz. Kent halkımızda bunu net bir şekilde biliyor ve görüyor. Aslında sadece kent halkı değil yerel basın da bunu görüyor olmalı ki bizi Kandıra Belediyesi ile değil, Derince ile değil, Kartepe ile değil Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile kıyaslayıp yarıştırıyor. Bu da net olarak bizim başarımızı ortaya koyuyor. Bu kentteki İktidar belediyelerine ve onların bürokratlarına, meclis üyelerine sesleniyorum, biraz sabredin sizin görmediğiniz, ısrarla görmek istemediğiniz İzmit Belediyesinin başarısını bu kent halkı size gösterecek. Zaten sırf bundan korktuğunuz için bütün organlarınızla İzmit Belediyesine saldırıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın ama unutmayın ki gizli gücümüz halk bizim, biz gücümüzü fikrini sorduğumuz insanlarımızdan alıyoruz.”