AKP'li milletvekillerinden Diyanet İşleri Başkanı'na ziyaret

AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Sami Çakır, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı makamında ziyaret etti. Milletvekilleri ve Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışmaları hakkında görüştü.