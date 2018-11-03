Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:50 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:36 TSİ )

Dikkat! 5 ilçede elektrikler kesilecek

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

mask
Büyütmek için resme tıklayın

06.11.2018 tarihinde GÖLCÜK ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında HİSAREYN MERKEZ MAH., YAZLIK MERKEZ MAH.,

06.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 09:00 ile 15:30 arasında KEFKEN MAH., KINCILLI MAH., KURTYERİ MAH.,

06.11.2018 tarihinde GÖLCÜK ilçesinde saat 17:00 ile 18:00 arasında HİSAREYN MERKEZ MAH., KARAKÖPRÜ MAH., SEPETLİPINAR MAH., YAZLIK MERKEZ MAH., YAZLIK YENİ MAH.,

06.11.2018 tarihinde GÖLCÜK ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında HİSAREYN MERKEZ MAH., KARAKÖPRÜ MAH., SEPETLİPINAR MAH., YAZLIK MERKEZ MAH., YAZLIK YENİ MAH.,

06.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında SEPETÇİ MAH., ÇAYIRKÖY MAH.,

05.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 13:00 ile 15:40 arasında GONCAAYDIN MAH.,

05.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında KOCAKAYMAS MAH.,

05.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında ALİKAHYA ATATÜRK MAH., ALİKAHYA FATİH MAH., ALİKAHYA MERKEZ MAH., FEVZİ ÇAKMAK MAH., KARADENİZLİLER MAH., ORHAN MAH.,

05.11.2018 tarihinde GÖLCÜK ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında EREĞLİ MAH., HALIDERE YALI MAH., KÖRFEZ MAH., TEPEKÖY MAH., ULAŞLI YALI MAH., ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM MAH., YENİ MAH., YUKARI MAH.,

05.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında AKMEŞE CUMHURİYET MAH., AMBARCI MAH., BAĞLICA MAH., GÜVERCİNLİK MAH., YENİCE MAH., ÇAVUŞOĞLU MAH., ÖMERLİ MAH.,

05.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 09:00 ile 15:30 arasında ÇAKIRCAALİ MAH.,

05.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesindesaat 09:00 ile 12:00 arasında KÖRFEZ MAH.,

07.11.2018 tarihinde KÖRFEZ ilçesinde saat 09:00 ile 12:30 arasında ESENTEPE MAH., YAVUZ SULTAN SELİM MAH.,

07.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında DOĞAN MAH., KOCATEPE MAH.,

07.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 13:00 ile 15:30 arasında ORHAN MAH., TOPÇULAR MAH.,

07.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında ERENLER MAH., TOPÇULAR MAH.,

07.11.2018 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında FATİH MAH.,

07.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında ALİKAHYA ATATÜRK MAH.,

07.11.2018 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 12:30 ile 15:30 arasında ATAKENT MAH., SEYMEN MAH.,

07.11.2018 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 12:00arasında KARŞIYAKA MAH., SEPETLİPINAR MAH., SEYMEN MAH.

Bugün 15:50 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Dikkat! 5 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 5 ilçede elektrikler kesilecek
AKP'de aday adaylığı şartları açıklandı mask
AKP'de aday adaylığı şartları açıklandı
Muhtarlar karakolu geri istiyor! mask
Muhtarlar karakolu geri istiyor!
Birlik Haber-Sen’de Tacettin Mazluk güven tazeledi mask
Birlik Haber-Sen’de Tacettin Mazluk güven tazeledi
Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek
Beşir Derneği ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor mask
Beşir Derneği ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de bir firma iflas etti! mask
Kocaeli'de bir firma iflas etti!
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak! mask
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak!
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak mask
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı! mask
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı!
Hukuk fakültesi Körfez'e taşınacak mask
Hukuk fakültesi Körfez'e taşınacak
8. sınıf öğrencisine KÖPEK SALDIRDI! mask
8. sınıf öğrencisine KÖPEK SALDIRDI!

GALERİ

Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı mask
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor mask
Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor
Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor mask
Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor
İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış mask
İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış
Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti mask
Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL