Ertuğrul Sağlam: “Amacımız ve hedefimiz belli”

Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalarak zirve mücadelesinde çok kritik 2 puan bırakan Kocaelispor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, son gerçekleştirilen antrenman öncesi hem bu maçın hem de oynanacak Göztepe müsabakası ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sağlam yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Evet, öncelikle tabii ufak bir moral bozukluğu yaşadık ve sonrasında Allah'a şükür buraya herkes yeni bir zafer kazanmak için daha motive bir şekilde geldi. Bu hafta ligin averajla ikincisiyle üçüncüsünün, hedefi şampiyonluk ve Süper Lig olan iki takımın güzel bir mücadelesi olacak.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Tabii orada daha çok mücadele eden futbolun doğrularını sahada daha çok sergileyen daha az hata yapan takım mutlaka eğer futbolun şansı da yanında olursa kazanacak. Tabii kazananın biz olmasını istiyoruz. Kazanmak için de neler yapmamız gerektiğini çalışıyoruz. Göztepe'nin öne çıkan tarafları var. Eksik tarafları var. Bunların analizini yaptık. Yarından itibaren taktik çalışmalarımızda bunların üzerinde durmaya devam edeceğiz ve inanıyorum ki ben bu oyuncu arkadaşlarımla zaten sezon başından beri her fırsatta, her platformda güvendiğimizi, inandığımızı dile getiriyorum.

"HEMEN AYAĞA KALKACAĞIZ"

Bu yolculuk çok uzun bir yolculuk. Uzun bir yolculuk olurken de tabii engebeli bir yolculuk. Arada yokuşlar olacak. Ayağımız taşa takılacak. Hafif sendeleyeceğiz. Ama karakterli insanların, güçlü insanların yaptığı gibi davasına inanmış insanların yaptığı gibi hemen düşmeden ayağa kalkacağız. Doğrulacağız ve tekrar yürümeye, koşmaya devam edeceğiz, hedefimize inşallah ulaşacağız. Tabii bu zorlu yolculukta bu türlü böyle sendelemeler olurken de biz bize inanan, bize güvenen ve Kocaelispor'u destekleyen herkesin de bu gibi durumlarda yanımızda olmasını, bize destek olmasını istiyoruz. Ki zaten hedefe beraber yürümek, hedef birlikteliği de bunu gerektiriyor.

"HEDEFE BİZİ SEVENLERLE YÜRÜYECEĞİZ"

O yüzden şunu bilmeliler ki bizim amacımız belli, hedefimiz belli ve bu hedefe inşallah biz çok sağlam bir şekilde bu çocuklarla beraber bizi sevenlerle beraber yürüyeceğiz. Ki bu hafta inşallah güzel bir oyunla, güzel bir galibiyetle inşallah daha sonraki haftaya da moralli gireceğiz. Zor bir atmosfer bizi bekliyor. Ama bizim takımımız da buna alışık. Onuncu haftayı geride bıraktık. Şimdi şunu tabii çok samimi bir şekilde söylüyorum. Gençlerbirliği maçı gerek mücadele açısından gerek oyun kalitesi açısından beni mutlu etti.

"OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Yani şöyle, maçın başında işte ortalara doğru bir pozisyon verdik. Onun dışında doksan dakika boyunca rakibe bir tane pozisyon vermeden maalesef işte biraz evvel söyledim ya işte az hata yapanın kazanacağı maç olacak diye işte orada bir konsantrasyon bozukluğu, biraz da futbolun şanssızlığı yani yediğimiz ilk gol maalesef futbolun şanssızlığıydı. İkinci goldeki oradaki paylaşım hatası iki dakikada hiç pozisyon yokken bize gol yapıyor. Ama genel anlamda oyunun gidişatından ofansif anlamdaki üretkenlikten defansif anlamdaki işte rakibe pozisyon vermeme anlamında ben oyuncuların performansından memnunum.

"HER OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"

Biz tabii oyunları sadece sonuç üzerinden değerlendirmiyoruz. Öyle değerlendirdiğimiz zaman tabii üzülüyoruz ama sonuçta bu türlü maçlar sezonda bir defa bir takımın başına gelebilir. İnşallah biz bu hakkımızı sağmışızdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla oyuncu değişiklikleriyle alakalı da tabii oyunun gidişatına göre bir karar veriyoruz. Bazen soktuğumuz oyuncular oyuna çok katkı yapıyor. Bazen az katkı yapıyor ama sonuç itibariyle biraz evvel yine oyuncularımıza da söyledim. Bizim her oyuncumuza ihtiyacımız var. Ne zaman ihtiyacımız olacağını biz kestiremiyoruz. Bazen bir bakıyorsunuz. Bir mevkide iki tane oyuncu aynı anda biri sakat, biri cezalı olup üçüncüye görev verebiliyoruz.

"KADRO İSTİKRARI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

O yüzden her oyuncumuzun hazır olmasını istiyoruz. Ki tabii futbolda bence bütün antrenörlerin öne çıkarmak istediği bir şey futbol doğrusu vardır ki o da devamlılık ve istikrar. Yani biz işte o oyun anlayışımızı kadro istikrarımızı oluşturalım derken birçok insanın belki hoşuna gitmeyebilir bu. Ama bir futbol adamına şunu sorsanız futbolda en fazla arzuladığınız, istediğiniz şey nedir? O da devamlılıkla istikrardır diye cevaplar diye umuyorum.

"2-3 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK"

Ha çok özel maçlara göre rakibin oynadığı sisteme göre bazı değişiklikler olabilir ama yani ben bu konuda açıkça kadroda oyuncu değiştirmemiz gerektiği zaman da değiştiririz. Yani bu hafta da birkaç değişikliğimiz olacak. Hani bunu bekliyorsa futbol severler, taraftarlar kadroda birkaç değişikliğimiz olacak ve inşallah görev verdiğimiz arkadaşlar da sorumluluğu gereği bu görevleri en iyi şekilde yerine getireceklerdir diye beklentimiz var.

"KAOSA GEREK YOK"

Şu an hiçbir şey bitmiş değil, takım şu an averajla üçüncü sırada. İkinci ile aynı puandayız. Bu kadar gereksiz gerilmeye ve kaos ortamı yaratmaya bence hiç gerek yok. Ben bunlardan beslenen insanların olduğunun farkındayım. Takımını seven taraftarların bunları dinlememesini, itibar etmemesini istiyorum. Bu dışarıda da oluyor, tribünde de oluyor. Bunun kimseye faydası yok."