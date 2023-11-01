Alihan: “İki takım taraftarı yıllardır bu maçı bekliyordu”

"UMARIM YASAK DURUMU ÇÖZÜLÜR”

Kocaelispor'un deneyimli oyuncusu Alihan Kubalas, Brunga Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Kubalas şu şekilde konuştu: “ Yıllardır iki takımın karşılaşmasını bekleyen futbolseverlerin, uzun süredir izlemeyi istedikleri bir karşılaşmayı oynayacağız. Yıllarca başarıyla şehirlerini temsil etmiş iki büyük camianın maçını izleyeceğiz. Umarım galip gelen biz oluruz. Çalışmalarımıza başladık. Maalesef taraftarlarımız için deplasman yasağı var. Bir an önce girişimler bulunuldu bu durumun çözülmesi ile alakalı. Umarım bu sorun çözülür ve Kocaelispor taraftarları Göztepe maçına bir çıkarma yapar.

“BİZE YAKIŞMADI”

Gol yemek bir savunma oyuncusu için her zaman olumsuz bir duygu durumu olmuştur. Maçın 2-0’dan bu duruma gelmesi bizi de fazlasıyla üzdü açıkcası. Ama büyük camialar, büyük oyuncu grupları, başarıyı isteyen oyuncu grupları, bu tarz olayların üstesinden gelebilecek kişiler arasından oluşuyor. Benim bütün takım arkadaşlarımda bu düşüncede. Oynadıkları camiayı en iyi şekilde temsil ediyorlar. Futbol bir hata oyunu. Birleri hata yapacak ki biriler galip gelecek, gol atacak. Ancak kendi evimizde 2-0’dan 2-2’ye getirmek bize yakışmadı. Her hatadan bir ders çıkarmamız gerekiyor. Bu hatadan da en iyi şekilde dersimizi çıkaracağız ve bir dahaki maçlarda bu hataları yapmamaya çalışacağız. Konsantrasyonumuz, hakemin son düdüğü çalana kadar devam edecek.

“KAZANINCA DA KAYBEDİNCE DE YANIMIZDA OLUN”

Alınan beraberlik sonrasında gelen büyük tepkiler yorumlayan Alihan: “ Maalesef büyük camiaların, büyük taraftar gruplarına sahip olan takımların böyle bir durumu oluyor. Geçmiş dönemlerde ben Ankaragücü camiasında ve Altay Camiasında forma terlettim. Bu tarz büyük takımlarda taraftarın çok fazla başarı isteği olması, bu tarz sonuçlardan sonra birazcık isyan durumuna geçebiliyor maalesef. Nasıl başarıları çok fazla abartmak gerekmiyorsa, bu tarz sonuçları da hemen isyana bağlamamak gerekir. Bunu da taraftarlarım her zaman takımlarından başarı istemesine bağlıyoruz biz. Çok normal bir durum. Bu baskıyı da kaldırabilecek güçteyiz. Taraftarlarımız her zaman bizim yanımızda olmaya devam etsinler. Onlar bizim en büyük itici gücümüz. Nasıl galibiyetlerden sonra bize destek veriyorlarsa, sıkıntılı süreçlerde de bizim yanımızda olurlarsa, hep beraber bu büyük camiayı hak ettiği Süper Lig’e taşırız” dedi.