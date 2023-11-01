TOGG durağı ezdi geçti! Şans eseri durakta kimse yoktu!

Ömer Türkçakal Bulvarı'ndan şehir merkezine doğru seyir halinde olan İbrahim T. idaresindeki 16 BGS 73 plakalı TOGG, Kocaeli Fuarı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak durağa daldı. Durakta ve araçta maddi hasar meydana gelirken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İbrahim G.’nin kızı şans eseri hafif yaralanırken kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında durakta yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçerken kazaya karışan araç çekicilerle yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.