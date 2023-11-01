Ömer Türkçakal Bulvarı'ndan şehir merkezine doğru seyir halinde olan İbrahim T. idaresindeki 16 BGS 73 plakalı TOGG, Kocaeli Fuarı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak durağa daldı. Durakta ve araçta maddi hasar meydana gelirken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İbrahim G.’nin kızı şans eseri hafif yaralanırken kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında durakta yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçerken kazaya karışan araç çekicilerle yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
01 Kas 2023 - 14:21- Asayiş Güncelleme: 01 Kas 2023 - 14:30
TOGG durağı ezdi geçti! Şans eseri durakta kimse yoktu!
İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden kontrolden çıkan TOGG, durağa çarparak durabildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.