Bilal Erdoğan’dan İsrail’e boykot çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, 54 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımı ile ‘Filistin İstişare Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıya; Ali Erbaş’ın yanı sıra, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Erbaş “Müslüman toplumlar, zalimleri durduracak yaptırımı gündeme getirmeli” diyerek İslam İşbirliği Teşkilatı’nın daha güçlü inisiyatif alması gerektiğini belirtti.
BOYKOTUN GÜÇLÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM’
Erbaş’ın ardından konuşan Bilal Erdoğan ise İsrail’e karşı boykot çağrısında bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:
– Boykotun kesinlikle güçlü olduğunu düşünüyorum. İsrail Başbakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı ve şunu söylediler; ‘Amerika ile yakın çalışarak birçok eyalette İsrail boykotunun yasaklanmasını sağladık. Onlar için boykot meselesinin ne kadar kritik olduğunu buradan görebiliyoruz. Bunu bilinçli şekilde yapmak lazım tabii.
– Boykot edilecek markalar belirlenirken bunu iyi çalışmak lazım. Önceliği, İsrail’e açıkça destek veren markalardan başlatmak, sonra İsrail’i açıkça kınamayanlarla devam etmek, sonra Filistin’e destek vermeyenlere geçmek lazım. Bunu, belli bir düzen içinde yapmak önemli. Türkiye, 85 milyonu aşan nüfusuyla önemli bir pazar. Yeterince yerli markası olan da bir pazar. Türkiye’de, İsrail’i destekleyen markalara muhtaç değiliz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hakkı Blut - ben almaya devam edeceğim nedeni türk malı mallardan memnun değilim. sağlam değilller ya onu bırakda herşey gavur malı ya evdeki eşyalardan telefonlardan tutun benım evdeki klavet bile gavur malı nasıl kullanmamazlık yapabılırım..
ayrıca şok markette perwoll deterjan indirimde 114 tl aldım
Kullar Ali - Abisi Ahmet Burak ne der acaba ?!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.