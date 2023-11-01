Bilal Erdoğan’dan İsrail’e boykot çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, 54 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımı ile ‘Filistin İstişare Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıya; Ali Erbaş’ın yanı sıra, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Erbaş “Müslüman toplumlar, zalimleri durduracak yaptırımı gündeme getirmeli” diyerek İslam İşbirliği Teşkilatı’nın daha güçlü inisiyatif alması gerektiğini belirtti.

BOYKOTUN GÜÇLÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM’

Erbaş’ın ardından konuşan Bilal Erdoğan ise İsrail’e karşı boykot çağrısında bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:

– Boykotun kesinlikle güçlü olduğunu düşünüyorum. İsrail Başbakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı ve şunu söylediler; ‘Amerika ile yakın çalışarak birçok eyalette İsrail boykotunun yasaklanmasını sağladık. Onlar için boykot meselesinin ne kadar kritik olduğunu buradan görebiliyoruz. Bunu bilinçli şekilde yapmak lazım tabii.

– Boykot edilecek markalar belirlenirken bunu iyi çalışmak lazım. Önceliği, İsrail’e açıkça destek veren markalardan başlatmak, sonra İsrail’i açıkça kınamayanlarla devam etmek, sonra Filistin’e destek vermeyenlere geçmek lazım. Bunu, belli bir düzen içinde yapmak önemli. Türkiye, 85 milyonu aşan nüfusuyla önemli bir pazar. Yeterince yerli markası olan da bir pazar. Türkiye’de, İsrail’i destekleyen markalara muhtaç değiliz.