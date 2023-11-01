CHP’de Harun Yıldızlı Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde!

CHP’nin 38. CHP Olağan Kurultayı 4-5 Kasım tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. CHP’de genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, İlhan Cihaner, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan yarışacak. Edindiğimiz bilgiye göre CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı’nın Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinden Parti Meclisi’ne gireceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kendisine her türlü desteği veren Yıldızlı’yı Parti Meclisi’ne koyarak mükafatlandıracağı belirtildi.