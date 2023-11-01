Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Kocaeli’de!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başiskele’de gerçekleştirilecek olan 2023 Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi programına katılım sağlamak için bugün Kocaeli’ye geldi. Ziyaret programı kapsamında Bakan Göktaş ilk olarak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a ziyarette bulunarak şeref defteri imzaladı. Bakan Göktaş’a ziyareti sırasında; AKP KYK üyesi İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AKP Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AKP Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan eşlik etti.
TALUS’A ZİYARET
Bakan Göktaş, valilik ziyaretinin ardından AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Şahin Talus, il yöneticileri ve kadın kollarıyla bir araya geldi. AKP İl Başkanlığı’nda Bakan Göktaş’a AKP KYK üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, Serpil Yılmaz, ilçe belediye başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları eşlik etti. Bakan Göktaş daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne giderek Başkan Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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EMEKLI - SAYIN BAKANIN YANINDAKI IKI KISI BIRI AKP IL BASKANI DIGERI KBB BASKANI BU SEHIRDE 65 YAS USTU INSANLARI HALK OTOBUSLERINDE KISILIKTEN INSANLIKTAN YOKSUN BIR TAKIM SOFORUN YAPTIGI HAKARETLERE COZUM BULMALARINI TALEP ETSIN CUNKI KENDI BAKANLIGIDA BU 65 YAS USTU ULASIM KARTLARININ VATANDASA VERILMESININ ICINDE.AKP KOCAELI DE BELEDIYE KAZANMAK ISTIYORSA KBB BASKANI ILE AKP IL TESKILATI ESNAF ODALARININ TALEPLERINI ASKIYA ALSIN.VEYA BU TALEPLERE ALTERNATIF YARATSIN.MESELA HALK EKMEK FAB. GIBI.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.