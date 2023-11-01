Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Kocaeli’de!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başiskele’de gerçekleştirilecek olan 2023 Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi programına katılım sağlamak için bugün Kocaeli’ye geldi. Ziyaret programı kapsamında Bakan Göktaş ilk olarak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a ziyarette bulunarak şeref defteri imzaladı. Bakan Göktaş’a ziyareti sırasında; AKP KYK üyesi İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AKP Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AKP Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan eşlik etti.

Bakan Göktaş, valilik ziyaretinin ardından AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Şahin Talus, il yöneticileri ve kadın kollarıyla bir araya geldi. AKP İl Başkanlığı’nda Bakan Göktaş’a AKP KYK üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, Serpil Yılmaz, ilçe belediye başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları eşlik etti. Bakan Göktaş daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne giderek Başkan Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.