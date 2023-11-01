01 Kas 2023 - 15:19- Gündem

Meteoroloji'den uyarı geldi!

Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji'den uyarı geldi! mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
# Hava durumu, yağış, İzmir, yarın

01 Kas 2023 - 15:19 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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