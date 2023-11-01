01 Kas 2023 - 15:26- Gündem G: 01 Kas 2023 - 15:28

Ford Otosan’ın yeni fabrikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Ford Otosan’ın yeni fabrikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak mask

Ford Otosan’ın Yeniköy Fabrikası açılış töreni cumartesi günü saat 16.00’da yapılacak. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç’un ev sahipliğinde gerçekleşecek açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
# erdoğan, cumhurbaşkanı

01 Kas 2023 - 15:26 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.888.931 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmit - Gel Gel çağıran var sanki at bre depreli hasan meydanı boş buldun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Kasım 16:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL