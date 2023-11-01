İYİ Parti İzmit'ten, CHP İzmit'e ziyaret

\u0130Y\u0130 Parti \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ay\u015feg\u00fcl Babacan y\u00f6netimi ile birlikte CHP \u0130zmit \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131m\u0131z G\u00f6khan Ercan ve y\u00f6netim kurulu \u00fcyelerini tebrik ederek, hay\u0131rl\u0131 olsun ziyaretinde bulundu.\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\n\t\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.