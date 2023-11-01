01 Kas 2023 - 15:31- Siyaset G: 01 Kas 2023 - 15:33

İYİ Parti İzmit'ten, CHP İzmit'e ziyaret

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İYİ Parti İzmit'ten, CHP İzmit'e ziyaret mask
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İYİ Parti İlçe Başkanı Ayşegül Babacan yönetimi ile birlikte CHP İzmit İlçe Başkanımız Gökhan Ercan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

01 Kas 2023 - 15:31 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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