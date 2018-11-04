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Darıca Gençlerbirliği, Azeri iş insanına satıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği A.Ş., tüm haklarıyla beraber Azeri iş insanı Rauf İsmailyov'a satıldı.

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Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki hafta içinde yapılacağı öğrenilirken, imza töreninde Darıca GB Başkanı Mücahid Vural ve Azeri işadamı Rauf İsmailyov da yer aldı.

Bugün 09:33 TSİ DHA Kocaeli- Spor

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