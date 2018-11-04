Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:35 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:11 TSİ )

Eşiyle kavga ederken kanala uçtu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavga eden bir çiftin içerisinde bulunduğu otomobil yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Çift, yan yatan otomobilin içerisinden yara almadan çıktı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, Şirintepe Mahallesi Çenedere Viyadüğü altı Yıldırım Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.Ö., idaresindeki 41 BA 259 plakalı otomobille seyir halindeyken eşiyle arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında R.Ö.’nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Yan yatan otomobil içerisindeki R.Ö. ve eşi kazadan yara almadan kurtuldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından R.Ö. ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Sağlık kontrolleri olay yerinde yapılan R.Ö. ve eşinin birbirlerinden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Kanala uçan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 09:35 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
28 yaşındaki genç, kendini vurdu! mask
28 yaşındaki genç, kendini vurdu!
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma mask
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı! mask
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı!
Havuzda kalp krizi geçiren genç öğretmen, kurtarılamadı mask
Havuzda kalp krizi geçiren genç öğretmen, kurtarılamadı
Kandıra yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı! mask
Kandıra yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı!
Seçkin Yiğit vefat etti mask
Seçkin Yiğit vefat etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak! mask
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak!
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı! mask
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı!
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma mask
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma
Yeni sigara paketleri böyle olacak! mask
Yeni sigara paketleri böyle olacak!
Müteahhit iflas etti, emniyet müdürlüğü binası yapılamadı mask
Müteahhit iflas etti, emniyet müdürlüğü binası yapılamadı

GALERİ

Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı mask
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor mask
Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor
Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor mask
Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor
İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış mask
İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış
Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti mask
Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL