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AKP'de yapılan anketlerde bir ilk

AKP'de yerel seçim çalışmalarında önemli yenilikler yapılıyor. Yarın gerçekleşecek il yönetim kurulu toplantılarına genel başkan yardımcıları telekonferans ile katılacak. AK Parti seçimlerle ilgili anketleri de bu sene ilk kez cep telefonları üzerinden gerçekleştirecek.

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AKP 2019 Mart yerel seçimlerinde, diğer seçimlerden farklı olarak teknolojiyi daha aktif kullanacak. AKP'nin MYK toplantısında alınan karara göre 5 Kasım Pazartesi İl Yönetim Kurulu, ve 6 Kasım Salı İçe Yönetim Kurulu toplantılarına genel başkan yardımcıları telekonferans yöntemi ile katılacak. Daha önce de Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal illerdeki tanıtım medya başkanları ile telekonferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirmişti. Bu yöntemle yerel seçim çalışmalarının başlaması öncesinde genel merkez yöneticileri ile teşkilatlar arasında bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

2 MİLYON ÜYEYE BİLGİ GİDECEK

Teşkilat yöneticileri ile genel merkez arasında anlık iletişim sağlamak ve seçim çalışmaları sürecince söylem birlikteliğinin oluşturulması için de Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından bir hazırlık yapılıyor. Bir GSM şirketinin uygulaması üzerinden oluşturulacak platform ile yaklaşık 2 milyon teşkilat üyesine bilgi akışı sağlanacak. Uygulamada data verilerinin tutulmayacak olmasıyla da parti içindeki bilgilerin dışarıya sızdırılmasının önüne geçilecek.Yerel yönetim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma da ise mobil arşivleme sistemi hayata geçiriliyor. AKP'nin girdiği tüm seçimlerdeki aday adayları, adaylar aldıkları oy mülakat değerlendirmelerine bu sistem üzerinden ulaşılabiliyor. Sisteme sadece partinin yetkilendirdiği isimler erişim sağlayabiliyor.

İLK DEFA CEP TELEFONU ÜZERİNDEN ANKET

AKP seçimlerle ilgili anketleri de bu sene ilk defa cep telefonları üzerinden gerçekleştiriyor. Seçim çalışmalarının hızlanması ile birlikte AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve belediye başkan adaylarının sanal mitingler gerçekleştirebilmesiyle ilgili de çalışmalar yürütülüyor.

Bugün 09:39 TSİ - Siyaset

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