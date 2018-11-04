Tuzla-Çayırova arası ulaşım kolaylaşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin her noktasına kolay ulaşılması için çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Yeni yollar trafik akışını hızlandırırken bu yollar alternatif ulaşım güzergâhı olarak da kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi bu amaçla ulaşım projelerini aralıksız sürdürüyor. Çayırovada gerçekleştirilen proje ile komşu il İstanbul ile kolay bağlantı sağlanacak. Tuzla- Şifa Mahallesi ve Çayırova arasında yürütülen bağlantı yolu çalışması ile iki bölge arasında ulaşım artık kolayca yapılabilecek.

KÖPRÜ AYAKLARI YAPILIYOR

Uygulama çalışmaları devam eden projede köprü ayakları yapılıyor. Üç köprü ayağında temel beton işleri yapılırken diğerlerinde kazı ve demir uygulamaları gerçekleştiriliyor. Şekerpınar bağlantı yolu olan E-80e doğrudan bağlantısı olmayan Şifa Mahallesi- Çayırova arasındaki ulaşım sorunu bağlantı yolları ile ortadan kalkacak. Bugün itibariyle Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri projenin tamamlanmasının ardından Çayırova yönüne kolay ulaşım sağlayacaklar.

İKİ KÖPRÜ

Projenin hizmete girmesiyle E-80e bağlantı sağlanarak hem doğu-batı hem de kuzey güney yönlü trafik akışı gerçekleştirilecek. Mahallede yer alan tır parkının güney kısmında inşa edilecek köprü ve bağlantı yolları iki bölgeyi birbirine bağlayacak. Proje kapsamında 1 adet 91 buçuk metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde bir adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprü imalatı yapılıyor.

11 BİN 725 TON ASFALT

Proje kapsamında 2 bin 500 metre yol imalatı da gerçekleştirilecek. Çalışmada 4 bin 615 metreküp beton 675 ton demir bin 429 metre yağmursuyu kanalizasyon hattı 597 metre içme suyu hattı yapılacak. Köprüler için 852 metre kazık imalatı gerçekleştirilecek. Yollara 5 bin 600 metrekare parke 10 bin 150 metre bordür döşenecek. Yollarda 11 bin 725 ton asfalt malzeme kullanılacak.