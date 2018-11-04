Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:27 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:18 TSİ )

Kocaelililer en çok neye para harcıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) hanehalkı bütçe araştırması bölgesel raporu sonuçları yayımlandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

 Yayımlanan rapora göre en çok harcama konut ve kira giderleri için yapıldı. Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu.

ULAŞIMIN GERİSİNDE KALDI

Kocaeli’de yaşayan bir kişi gelirinin yüzde 21.4’ünü konut ve kiraya ödedi. Dikkat çeken bir hususta konut ve kiraya ödene payın yıllar içinde az da olsa azalmaya başlamadı. Bu oran 2011-2016 yılları arasında yüzden 21,8’ken, 2015-2017 yılları arasında yüzde 21.4’e geriledi. Konut ve kiranın dışında Kocaelililer en fazla harcamayı ise ulaştırmaya ödedi. Bu rakam 2015-2017 yılları arasında gelirin yüzde 21.1’ini oluşturdu. Kocaeli’de gıda harcamaları ise ulaşımın gerisinde kalmış durumda

GELİRİNİN YÜZDE 18.8'İNİ...

Kocaeliler gıda için gelirinin yüzde 18.8’ini harcıyor. Kocaelililer en az parayı ise eğitime harcıyor. Gelirin ancak yüzde 2,1 eğitme gidiyor. Sağlık yine en az harcama kalemlerden birini tüyüyor. Sağlığa harcana para ise yüzde 2.2. Bunun yanında Kocaelililer gelirlerinin yüzde 5.8’ini lokanta ve otellere, yüzde 4’ünü alkollü içecekler, sigara ve tütüne, yüzde 5.7’sini giyim ve ayakkabıya, yüzde 6.7’sisi mobilya, ev aletleri ve bakım hizmetlerine, yüzde 3.4’ünü haberleşmeye, yüzde 3.1’ini eğlence ve kültüre, yüzde 5.8’ini ise çeşitli mal ve hizmetler alımına harcıyor

Bugün 10:27 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Dikkat! 5 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 5 ilçede elektrikler kesilecek
Koray Şener'in cenazesi yarın Körfez'den kaldırılacak mask
Koray Şener'in cenazesi yarın Körfez'den kaldırılacak
AKP'de aday adaylığı şartları açıklandı mask
AKP'de aday adaylığı şartları açıklandı
Beşir Derneği ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor mask
Beşir Derneği ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Ziraat Bankası'ndan bedelli askerlik açıklaması mask
Ziraat Bankası'ndan bedelli askerlik açıklaması
Birlik Haber-Sen’de Tacettin Mazluk güven tazeledi mask
Birlik Haber-Sen’de Tacettin Mazluk güven tazeledi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak! mask
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak!
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı! mask
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı!
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma mask
Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma
Yeni sigara paketleri böyle olacak! mask
Yeni sigara paketleri böyle olacak!
Müteahhit iflas etti, emniyet müdürlüğü binası yapılamadı mask
Müteahhit iflas etti, emniyet müdürlüğü binası yapılamadı

GALERİ

Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı mask
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor mask
Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor
Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor mask
Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor
İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış mask
İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış
Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti mask
Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL