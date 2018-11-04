Kocaelililer en çok neye para harcıyor?

Yayımlanan rapora göre en çok harcama konut ve kira giderleri için yapıldı. Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu.

ULAŞIMIN GERİSİNDE KALDI

Kocaeli’de yaşayan bir kişi gelirinin yüzde 21.4’ünü konut ve kiraya ödedi. Dikkat çeken bir hususta konut ve kiraya ödene payın yıllar içinde az da olsa azalmaya başlamadı. Bu oran 2011-2016 yılları arasında yüzden 21,8’ken, 2015-2017 yılları arasında yüzde 21.4’e geriledi. Konut ve kiranın dışında Kocaelililer en fazla harcamayı ise ulaştırmaya ödedi. Bu rakam 2015-2017 yılları arasında gelirin yüzde 21.1’ini oluşturdu. Kocaeli’de gıda harcamaları ise ulaşımın gerisinde kalmış durumda

GELİRİNİN YÜZDE 18.8'İNİ...

Kocaeliler gıda için gelirinin yüzde 18.8’ini harcıyor. Kocaelililer en az parayı ise eğitime harcıyor. Gelirin ancak yüzde 2,1 eğitme gidiyor. Sağlık yine en az harcama kalemlerden birini tüyüyor. Sağlığa harcana para ise yüzde 2.2. Bunun yanında Kocaelililer gelirlerinin yüzde 5.8’ini lokanta ve otellere, yüzde 4’ünü alkollü içecekler, sigara ve tütüne, yüzde 5.7’sini giyim ve ayakkabıya, yüzde 6.7’sisi mobilya, ev aletleri ve bakım hizmetlerine, yüzde 3.4’ünü haberleşmeye, yüzde 3.1’ini eğlence ve kültüre, yüzde 5.8’ini ise çeşitli mal ve hizmetler alımına harcıyor