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Kadıköy'de Koray Şener için cenaze töreni düzenlendi

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Koray Şener’in cenazesi sabah erken saatlerde Üsküdar Karacaahmet’te bulunan gasilhaneden alındı.

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Cenazeyi almaya Şener’in ailesi, okul arkadaşları, taraftarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç geldi. Koç, ailenin yanından bir an olsun ayrılmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, cenaze töreni için Ülker Stadı’nda toplandı.

20 yaşındaki üniversite öğrenicisi Koray Şener için bugün saat 11.00’de Ülker Stadı’nda tören düzenlenecek. Koray’ın cenazesi statta düzenlenecek törenin ardından Kocaeli Körfez ilçesinde Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:  “Fenerbahçe’ye adanmış kısacık hayatının son gününde zamansızca aramızdan ayrılışı bizleri kahretti. Sevgili Koray, artık her maça seni anarak çıkacağız. Okul açıktaki koltuğuna senin adını yazıp hep boş bırakacağız ve senin adını yaşatacağız.”

Mehmet Topal’ın Koray Şener’e vedası: “Kelimeler yetersiz. Koray’ın artık bizimle olmamaması, onu unutacağımız anlamına gelmiyor. Bundan sonra Koray’ın annesi annemiz, Koray’ın babası babamız olacak”

“Sana gelemezsem öldüğüm gündür”

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi ve ÜNİFEB üyesi Koray Şener’in derbi öncesinde yaşadığı kalp krizine yenik düşmesi futbol camiasını derin yasa boğdu. Sevenleri, yakınları ve Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener’in de içinde bulunduğu hatıraları paylaşmaya başladı. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin 2017 yılında kahvaltı buluşmasında birlikte söyledikleri tezahüratlardan birisinde, “Sana gelemezsem öldüğüm gündür” sözleri de bulunurken, burada Koray Şener’in de yer alması ve tezahüratlar eşlik etmesi üzüntüyü bir kat daha derinleştirdi.

Derbi öncesi yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in kombinesinin olduğu koltuk siyaha boyanarak fotoğrafı koyuldu.

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