Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı

Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Yazlık Mahallesi Leylek Sokak adresinde hizmete açıldı. Açılışa AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Cumhuriyet Savcısı Bülent Cansu, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, CHP eski il başkanı Yalçın Kuşkan, CHP eski İzmit İlçe Başkanı Alparslan Seymen, Biz İzmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, kurum müdürleri, iş adamları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Engelli bireylerin topluma uyum sorunu çözülecek

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından yapılan konuşmalarda kurumun yaşıtlarına göre fiziksel ve zihinsel engelli olan bireylerin bu engellerden kaynakları eğitim eksiklerini gidererek topluma kazandırılmasının amaçlandığı ifade edildi. Çeşitli eğitimler için hazırlanan odalardaki, oyun parkurları, gelişim araçları ve hazırlanan özel sınıflarda verilecek, eğitimlerle normal eğitimlerinin alacakları eğitimlerle gelişim konusundaki sorunlarını daha kısa sürede atlatacaklarının mümkün olduğuna dikkat çekildi. Tecrübeli ve alanında uzman personeliyle işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli ve zihinsel engelli bireylere destek eğitimleri ile yaygın gelişimsel bozukluklar, dil ve konuşma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı ile hizmet verecek.

Başarılı bir işe imza attılar

Programda konuşan AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “Eğitim alanında yapılan her yatırımın bizim için çok büyük bir önemi vardır. Bu anlamda Özel Beşduyu Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, bazı konularda sorun yaşayan, bireylerimizin topluma daha rahat adapte olabilmesi için, onlara çeşitli gelişim eğitimleri vererek uyum sürecini aşmalarına yardımcı olacaklardır. Bu da ülkemizin eğitim kurumları anlamında ne kadar başarılı işlere imza attığının çok büyük bir göstergesidir. Dileriz ki bu kurum birçok çocuğumuza güzel hizmetleri vererek onların topluma yararlı bir birey olarak kazandırılmasına uzun bir süre hizmet eder” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini birlikte kestikten sonra Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin birimlerini gezdi.