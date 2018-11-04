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Marketten çorap hırsızlığı güvenlik kamerasında

Körfez'de bir markete giren kadının, tezgahta bulunan şort ve çorapları çalarak çantasına koyma anı güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi.

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Olay, Körfez'de bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir marketler zincirinin Körfez ilçesindeki şubesine gündüz saatlerinde gelen bir kadın, markette bir süre dolaştıktan sonra tezgahta bulunan 3 adet çorap ve 1 adet şortu elindeki poşete atarak hızla marketten uzaklaştı. Sayım sırasında tezgahtaki ürünlerin eksik olduğunu gören market çalışanları, izledikleri kamera görüntülerinde çorapların bir kadın tarafından çalındığını fark etti. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kimliği belirlenemeyen kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Saniye saniye güvenlik kamarasına yansıyan olayda, kadının bir süre raflarda bulunan ürünleri incelediği daha sonra tezgahta bulunan çorapların yanına gelerek 3 adet çorap ve 1 adet şortu hızla elindeki poşetin içine atarak hızla uzaklaştığı görülüyor.

Bugün 11:14 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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