İhlas Pazarlama Kocaeli Ofisi, piknikte buluştu. Kartepe’de bulunan Seka Kamp’ta her ay gerçekleştirilen değerlendirme ve motivasyon toplantısı kapsamında gerçekleştirilen pikniğe İhlas pazarlama İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Sezer, Türkiye Gazetesi Kocaeli Temsilcisi Abdurrahim Soydaş, İhlas Pazarlama Kocaeli Ofisi Müdürü Nesim Delibaş ve çalışanlar katıldı. Piknikte çalışanlar yapılan ikramlar sonrasında düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlenme fırsatı buldu.
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İhlas Pazarlama Kocaeli ofisi piknikte buluştu
İhlas Pazarlama Kocaeli Ofisi, aylık değerlendirme ve motivasyon toplantısı kapsamında düzenlenen piknikte bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz