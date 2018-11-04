Karaosmanoğlu ve Üzülmez'den Ankara temasları

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yatırımların son durumları hakkında görüşmek üzere Ankara’da temaslarda bulundu. Başkan Üzülmez, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte Geçmiş Dönem Başbak Haber an Yardımcısı AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi, TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve Sözcüsü Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, TBMM Dışişleri Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi, AK Parti Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, TBMM AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi, İçişleri Komisyon Üyesi, Macaristan Dostluk Grubu Başkanı Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ı makamında ziyaret etti.

YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Ankara temasları hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepe Belediyesi olarak ilçe genelinde yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Hükümetimiz, genel merkez ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte koordineli olarak çalışıyoruz. Yatırımların son durumları ve planlanan yatırımlar hakkında Kocaeli milletvekillerimize bilgiler verdik. Kartepe Belediyesi olarak turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bizlere verilen desteğin karşılığını yerine getiriyoruz. Bizler her zaman göreve hazırız, önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır” şeklinde konuştu.