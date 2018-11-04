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Karaosmanoğlu ve Üzülmez Külliye'de

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi’ne katıldı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ünal Bostan, KOÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Sevil Veli, Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin ve teknik ekip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde geçen yıl hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’nin Türkiye ve dünyadaki mevcut durumu ile etkilerinin ele alındığı, "Sıfır Atık Zirvesi" ne katıldı.

SIFIR ATIK PROJESİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen zirvede, Sıfır Atık Projesi ve yapılması gereken konular ele alındı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, zirve hakkında yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanım efendinin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi’ni Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde gerçekleştirdik. Projenin geçmişini, aldığımız neticeyi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için yapılması gerekenleri konuştuk. Kartepe Belediyesi olarak bizler şu ana kadar sıfır atık projesi kapsamında birçok örnek çalışmayı yapmış bir belediyeyiz” şeklinde konuştu.

EĞİTİMLER VERİLİYOR

Kartepe Belediyesi olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Başkan Üzülmez “İlimizde Sıfır Atık Projesine 23 Mart 2018’de start verildi. Sıfır Atık Projesi’nin başlamasından önce çevreye yönelik birçok projemizi hayata geçirmiştik. Proje ile birlikte belediye binamız başta olmak üzere ilçe genelinde bütün kamu kurum kuruluşlara sıfır atık kutularının dağıtımı yapıldı. okullarda görevli müdür, öğretmenlere yönelik bilgilendirme seminerleri yapıldı. Okullarımızda Sıfır Atık Projesi hakkında bilgilendirme seminerlerine başladık. Bu seminerler sayesinde geri dönüşüm önemi ve çevre konusunda bilinçli bir gençlik oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

ATIKLAR TOPLANIYOR

“Atık Getirme Merkezimizde 14 kalemde atık toplanmaktadır” diyen Başkan Üzülmez “Atık yağların toplanmasının yanı sıra ömrünü tamamlamış lastikler, elektronik atıklar, cam atıkları, iri hacimli atıklar, piller doğa ile temasa geçmeden toplanmaktadır. Toplanan atıklar milli ekonomiye katkı sağlamakla birlikte çevremizi de korumaktadır. Bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanım efendinin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi’nde ilçemizi temsil ettik. Zirvenin sonuçları itibariyle hayırlı ve güzel katkılar sunmasını diliyorum’’ değerlendirme bulundu.

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04.11.2018 Fotoğraflı Haber No:7604

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