Basketbol heyecanı tribünleri doldurdu

Bu sezon hem basketbolda hem de voleybolda sporseveri mutlu eden adımlar atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karşılığını tıklım tıklım dolan tribünlerle aldı.Türkiye Basketbol 2.Liginde mücadele eden Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı ilk iç saha maçında yüzlerce sporsever karşısında oynadı.

BAŞKAN DA İZLEDİ

Lige Mavi-Beyazlılar dün 03 Kasım 2018 Cumartesi Atatürk Spor Salonunda evinde Aydın temsilcisi Efe Sporu konuk etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram Kağıtspor Kulüp Başkanı Ali Yeşildal ile birlikte karşılaşmayı izledi.

ÇOK KALABALIKTI

Konuk ekibin sayısıyla başlayan karşılaşmanın ilk dakikaları skora üretmekte kısır geçti. Ancak temsilcimizin skoru değiştiren oyunu salonda boş yer bırakmayan yüzlerce taraftara büyük coşku yaşattı. İlk periyotu 15-13 galip tamamlayan Mavi-Beyazlılar ikinci periyodunda da kaliteli oyunu pota altında topa hakimiyeti ve başarılı şutlarıyla rakibi karşısında 43-31lik fark yakaladı.

MÜTHİŞ HEYECAN

Oyunun ikinci yarısına 12 sayılık üstünlükle başlayan Kağıtspor üçüncü periyotta farkı 7 sayıda tuttu. Temsilcimiz maçın bitimine 3 dakika kalana kadar oyunu önde götürdü. Hakemlerin kritik anlarda maça etki eden kararlarıyla maçın son saniyelerinde oyuna 74-74lük denge geldi. Salondan büyük tepki alan hakem kararlarına rağmen son 5 saniyede temsilcimiz bu şansı değerlendiremedi.Karşılaşma uzatma dakikalarına taşındı.

UZATMA DEVRESİ

Uzatma dakikalarında da büyük mücadele örneği sergileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu sporcular özellikle hakemlerin yanlı kararlarıyla rakibine 91-86 mağlup olmaktan kurtulamadı. Evinde ve seyircisi önünde maç kaybettiği için büyük üzüntü yaşayan sporculara tribünlerdeki sporseverler alkışlarıyla moral verdi. Temsilcimiz önümüzdeki hafta deplasmanda Gemlik Basketbola konuk olacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞITSPOR: 86 - 91 EFE SPOR

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Emrah Şatır Mustafa Baştürk Burak Pehlivan

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞITSPOR: Fatih6 İlker32 Boray3 Yunus Emre10 Melih15 Yusuf10 Emin Cihangir Mehmet 1 Kaan3 Metin 4 Fırat4

EFE SPOR: Can3 Mehmet12 Emir10 Yiğit20 Adnan31 Görkem2 İbrahim Ateş7 Mehmet Akıncı4 Sinan Mete Alan 2

1.PERİYOT: 15-13

2.PERİYOT: 43-31

3.PERİYOT: 60-53

4.PERİYOT NORMAL SÜRE: 74-74

UZT. SONUÇ: 86-91