DERİNCE TURLADI: 1-2

İLK GOLÜ İZMİTLİ BATUHAN ATTI
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Tur maçına İnegölspor karşısında çıkan Belediye Derincespor, karşılaşmaya kötü başladı. İnegölspor’da forma giyen, Yusuf Altıntaş’ın oğlu Batuhan Altıntaş, sağ çaprazdan harika bir vuruşla takımını öne geçirdi. Daha sonrasında eski İnegölsporlu Erman Bulucu, Belediye Derincespor’u beraberliği sağladı. Duran topta içeri açılan orta Erman’ın önüne düştü ve iyi bir vuruş yapan deneyimli oyuncu skoru 1-1’e getirdi.
GALİBİYET PENALTI GOLÜYLE GELDİ
Dakika 68’de, Erdi akıl dolu bir pas atarak ceza sahasında Ethem’i topla buluşturdu. Ceza sahası içersinde yerde kalan Ethem takımına penaltıyı kazandırdı. Topun başına geçen deneyimli oyuncu Tarık Mayhoş, Belediye Derincespor’a turu getiren golü kaydetti. Temsilcimiz, İnegöl deplasmanından mutlu ayrıldı. Kupanın flaş takım Gölcükspor ise dün Arnavutköy’de son dakikada yediği golle 2-1 yenilerek elendi. 4.Tur’da Kocaelispor da fikstüre dahil olacak.
İNEGÖLSPOR 1-BELEDİYE DERİNCESPOR:2
STAT: İnegöl İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Emre Çalışkan*, Osman Baruk*, Mikail Can*
İNEGÖLSPOR
Deniz Çörtlen*
Yusuf Kocatürk*
Yusuf Ziya Gümüş*
( 77’ Cengiz Ötkün* )
Kadir Turhan *
Emre Toptan*
Eren Aydın*
Tuğbey Akgün*
( 70’ Erkan Arda Çağdaş*)
Ethem Balcı*
( 70’ Serhat Baştan*)
Samed Karakoç*
Nurettin Korkmaz*
Batuhan Altıntaş**
( Uğur Türk * dk.51 )
YEDEKLER
Furkan Özyapı
Cengiz Ötkün
Orhan Aktaş
Uğur Utlu
Mehmet Arda
Ferhat Görgülü
Emre Oral
BELEDİYE DERİNCESPOR:
Kaan Çinkaya***
Tuğkan Kamışoğlu***
Alpay Çelebi*
( 46’ Erdi Can Şehit**)
Erman Bulucu***
Canberk Özdemir**
Ali Gündoğdu*
(62’ Tarık Mayhoş**)
Oğuz Kocabal ?
( dk.11 Murat A.Kocabaş**)
Eren Bayraktar*
( Bilal Gündoğdu? 87 )
Ünal Durmuşhan**
Taha Aydınlı**
Alperen Pak*
YEDEKLER
Hüseyin Yılmaz
Alaattin Yılmaz Ok
Mehmet Akyüz
Osman Subaşı
Volkan Altınsoy
Bilal Gündoğdu
Görkem Yılmaz
SARI KART: Murat Arda Ayhan 19’ , Yusuf Ziya Gümüş 26’, Tuğkan Kamışoğlu 31’
GOLLER: Batuhan Altıntaş dk.13, Erman Bulucu dk.35 , Tarık Mayhoş dk.68 pen.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.