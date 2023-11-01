DERİNCE TURLADI: 1-2

İLK GOLÜ İZMİTLİ BATUHAN ATTI

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Tur maçına İnegölspor karşısında çıkan Belediye Derincespor, karşılaşmaya kötü başladı. İnegölspor’da forma giyen, Yusuf Altıntaş’ın oğlu Batuhan Altıntaş, sağ çaprazdan harika bir vuruşla takımını öne geçirdi. Daha sonrasında eski İnegölsporlu Erman Bulucu, Belediye Derincespor’u beraberliği sağladı. Duran topta içeri açılan orta Erman’ın önüne düştü ve iyi bir vuruş yapan deneyimli oyuncu skoru 1-1’e getirdi.

GALİBİYET PENALTI GOLÜYLE GELDİ

Dakika 68’de, Erdi akıl dolu bir pas atarak ceza sahasında Ethem’i topla buluşturdu. Ceza sahası içersinde yerde kalan Ethem takımına penaltıyı kazandırdı. Topun başına geçen deneyimli oyuncu Tarık Mayhoş, Belediye Derincespor’a turu getiren golü kaydetti. Temsilcimiz, İnegöl deplasmanından mutlu ayrıldı. Kupanın flaş takım Gölcükspor ise dün Arnavutköy’de son dakikada yediği golle 2-1 yenilerek elendi. 4.Tur’da Kocaelispor da fikstüre dahil olacak.

İNEGÖLSPOR 1-BELEDİYE DERİNCESPOR:2

STAT: İnegöl İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Emre Çalışkan*, Osman Baruk*, Mikail Can*

İNEGÖLSPOR

Deniz Çörtlen*

Yusuf Kocatürk*

Yusuf Ziya Gümüş*

( 77’ Cengiz Ötkün* )

Kadir Turhan *

Emre Toptan*

Eren Aydın*

Tuğbey Akgün*

( 70’ Erkan Arda Çağdaş*)

Ethem Balcı*

( 70’ Serhat Baştan*)

Samed Karakoç*

Nurettin Korkmaz*

Batuhan Altıntaş**

( Uğur Türk * dk.51 )

YEDEKLER

Furkan Özyapı

Cengiz Ötkün

Orhan Aktaş

Uğur Utlu

Mehmet Arda

Ferhat Görgülü

Emre Oral

BELEDİYE DERİNCESPOR:

Kaan Çinkaya***

Tuğkan Kamışoğlu***

Alpay Çelebi*

( 46’ Erdi Can Şehit**)

Erman Bulucu***

Canberk Özdemir**

Ali Gündoğdu*

(62’ Tarık Mayhoş**)

Oğuz Kocabal ?

( dk.11 Murat A.Kocabaş**)

Eren Bayraktar*

( Bilal Gündoğdu? 87 )

Ünal Durmuşhan**

Taha Aydınlı**

Alperen Pak*



YEDEKLER

Hüseyin Yılmaz

Alaattin Yılmaz Ok

Mehmet Akyüz

Osman Subaşı

Volkan Altınsoy

Bilal Gündoğdu

Görkem Yılmaz

SARI KART: Murat Arda Ayhan 19’ , Yusuf Ziya Gümüş 26’, Tuğkan Kamışoğlu 31’

GOLLER: Batuhan Altıntaş dk.13, Erman Bulucu dk.35 , Tarık Mayhoş dk.68 pen.