Kocaelispor, Cizre'de küfürlerle karşılandı!

Yeşil Siyahlılar, stada gelirken kafileyi karşılayan Cizreli taraftarlar, ellerinde meşalelerle takımın otobüsüne yaklaşmaya çabalarken, polis engelledi. Bu sırada tezahürat yapıp, sözlü tacizde bulunan Cizreliler nedeniyle ortam hayli gerildi. Olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, Kocaelispor taraftarına yasak geldiği için maça gidilmedi. Bu arada Cizrespor Başkanı Maruf Sefinç, Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz’u sıcak karşıladı ve örnek bir misafirperverlik gösterdi.