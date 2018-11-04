Yeşil Siyahlılar, stada gelirken kafileyi karşılayan Cizreli taraftarlar, ellerinde meşalelerle takımın otobüsüne yaklaşmaya çabalarken, polis engelledi. Bu sırada tezahürat yapıp, sözlü tacizde bulunan Cizreliler nedeniyle ortam hayli gerildi. Olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, Kocaelispor taraftarına yasak geldiği için maça gidilmedi. Bu arada Cizrespor Başkanı Maruf Sefinç, Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz’u sıcak karşıladı ve örnek bir misafirperverlik gösterdi.
Bugün 12:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:06 TSİ )
Kocaelispor, Cizre'de küfürlerle karşılandı!
3.Lig 3.Grup temsilcisi Kocaelispor, Cizre’de küfürlerle karşılandı.
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Bugün 12:07 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz