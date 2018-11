Geliştirdiği robot görenleri şaşırtıyor

İzmit'te bulunan Kocaeli Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ahmet Akif Kaya, okul laboratuvarında internetten yaptığı araştırmalar sonrasında başlayan merakla telefondan verdiği sesli talimatlar doğrultusunda çalışan bir robot tasarladı. Yaklaşık 3 yıl boyunca çalışmalarını sürdüren Kaya, bilgisayar öğretmeni ve rehber öğretmenin yardımı, marangoz ile demir ustalarının desteğiyle Tashımasu adını verdiği robotu hayata geçirdi. Telefonlarda bulunan sesli asistan sistemleriyle kontrol edilen robot, aldığı sesli talimat sonrasında talimatı veren kişiyi bularak içerisine yerleştirilen içeceği servis ediyor. Kamera yardımı ile içecek servisi yapacağı kişiyi bulan robotla 3 yarışmaya katılan ve dereceye giren Ahmet Akif, son olarak Ekim ayında 10 ülkeden 386 projenin yarıştığı INSPO 2018 yarışmasında mühendislik kategorisinde 1. oldu. Kendi imkanları ile tasarladığı robotu geliştirmeyi hedeflediğini söyleyen Kaya, ileride hayata geçireceği projelerle Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmeyi hedeflediğini söyledi.

“Bu robotu tasarlama fikri tembellikten ortaya çıktı”

Projesine yaptığı araştırmalar sonrasında edindiği merak sonrasında başladığını söyleyen Ahmet Akif Kaya, “Kocaeli Fen Lisesinde 11. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 2 buçuk yıldır robotik, elektronik programlama tarzı şeylerle uğraşıyorum. Bu konuya ilgim internetle başladı. İnternetten araştıra araştıra bu tarz şeylerle uğraşmaya başladım. Derslerimin yanında boş vakit buldukça bu tarz şeylerle uğraşıyorum. İlk başta bir robot yaptım. Daha sonra geliştirdim bunu biraz daha. En son ses komutuyla içecek taşıyan bir robot tasarladım. Bu robotu tasarlama fikri tembellikten ortaya çıktı. Hani, ‘Bir robot olsa da bunu şunu yapsın’ diye bir tabir vardır. Ben de o şekilde bir robot olsa da içecek getirse diye düşündüm. Sonra neden gerçek olmasın diye düşünmeye başladım. O sırada da Ulusal Bilim Kampları’nın bir yarışması vardı. Onun için proje geliştirmeye başladık, daha sonra projemizi geliştirdik, tasarımını yaptık” dedi.

“Cep telefonları içerisinde bulunan sesli asistanları kullanıyoruz”

Tasarladığı robotla çeşitli hediyeler aldığını kaydeden Kaya, “Tasarım sırasında ilk olarak teknik bir yazılım var. Projemi bilgisayarda tasarladım ve 3D yazıcıyla tasarımını çıkarttım. Daha sonra bir demir ustası ve marangozdan yardım alarak robotun üretimini gerçekleştirdik. Daha sonra robotun elektronik kısmına geçtik. Devrelerini kurmaya başladık. İçerisinde raspberry pi var. Bunlarla bağlantılarını tasarladık ve daha zor kısmı olan yazılımına geçtik. En çok burada uğraştım. Farklı yazılımları bir araya getirerek bu çözüme ulaştım. Robot sesli komutlarla içeceği getiriyor. Bunun için de cep telefonları içerisinde bulunan sesli asistanları kullanıyoruz. Projemizle yarışmalara katıldık, ilkinde başarılı olamadık. Ama daha sonra İzmit’te Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından düzenlenen yarışmada 6. olduk. Daha sonra ise Uluslararası İNSPO tarafından düzenlenen yarışmada mühendislik kategorisinde 1.’lik aldık” diye konuştu.

“Mühendislik ve elektronik dalında baya bir yetenekleri olan öğrencimiz”

Ahmet Akif Kaya’nın tasarımını kendi imkanları ile yaptığını ve kendisinin de Kaya’ya malzeme ve donanım konusunda çeşitli yardımlar sağladığını kaydeden Bilgisayar Öğretmeni Gökhan Kaya, “Ahmet Akif yetenekli bir öğrencimiz. Mühendislik ve elektronik dalında bayağı bir yetenekleri olan öğrencimiz. Biz Ahmet’in robotik kodlama dalındaki yeteneğini fark ettik. Daha sonra yarışmalara katılmasını sağladık. Ben de projede Ahmet Akif’e donanım ve ekipman anlamında yardımcı olduk” şeklinde konuştu.

“Bedensel engelli, yaşlı, hasta insanlara dünyanın her yerinden bu hizmeti sunabiliyorsunuz”

Tasarlanan robotun geliştirilmesi durumunda dünya çapında engelli ve hasta insanlar için büyük kolaylıklar sağlayabileceğini kaydeden Kaya’nın rehber öğretmeni Şadiye Öztürk, “Ahmet Akif geçen yıl 10. sınıftayken Ulusal Yetenek ve Mentol Ağı tarafından üstün yetenekli öğrenciler arasında düzenlenen yarışmaya katıldı. Orada Türkiye 3’sü oldu. Bu proje tamamen ilk projesinin üzerine geliştirilmiş bir projedir. O projesinde de robot sesli komutlarla çalışıyordu. Bu projede ise robottan telefonla içecek isteyebiliyorsunuz. Bunu dünyanın her yerinden yapabiliyorsunuz. Bedensel engelli, yaşlı, hasta insanlara dünyanın her yerinden bu hizmeti sunabiliyorsunuz. Evden telefonunuzla sesli komutu veriyorsunuz, ardından robot oda içerisinde sizi arıyor. Kamera yardımıyla yüzünüzü tanıyor ve içeceği servis ediyor” ifadelerini kullandı.

“En küçük adımlar, büyük buluşların başlangıcıdır”

Okulda sağlanan eğitimin yanında öğrencilere verilen destekle bilimsel alanda çalışmaların ortaya çıkabileceğini ifade eden Okul Müdürü Mesut Tekin ise, “Okulumuz sadece akademik alanda değil, bilimsel, sanatsal ve kültürel çalışmalarıyla da her zaman farkını ortaya koymuştur. Biz bu projede daha önce Türkiye 3.’lüğü elde ettik. Ama tabii o projemiz biraz daha başlangıç seviyesindeydi. Biz öğrencilerimize ‘En küçük adımlar, büyük buluşların başlangıcıdır’ diyoruz. Küçük adım atmazsanız ileri gidemezsiniz mantığını sürdürüyoruz. Okul olarak bu tarz şeylere her zaman hazırız. Okul olarak bilimsel, teknolojik ilerlemelere öğretmen, idareci, çalışan olarak nasıl katkı sağlayabileceğimiz konusunda her zaman onların yanında yer alıyoruz. Ahmet de okulumuzda bulunan 475 öğrenciden bir tanesi. Ahmet kendisini biraz daha bu anlamda bilime, araştırmaya, incelemeye ayıran bir öğrencimiz. Ahmet 2 yıldır bizimle. Öğretmenlerimizin müthiş bir desteği var. Ahmet’in bu çalışmasına öğretmenler de katkı sağlayınca güzel eserler çıkıyor. Ahmet bu doğrultuda çalışmalarına devam ederse Türkiye’nin gelişmesinde endüstriyel anlamda katkı sağlayacaktır. Bunun en basit örneği tasarladığı robot. Bunun bir sonraki aşamasında evlerimizde temizlik, bakım ve özellikle hasta ve yaşlı bakımlarında robotik çalışmalarına gideceğini göreceksiniz. Ahmet’te bu yolda ilerliyor” dedi.