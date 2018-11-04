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Cizrespor: 0 Kocaelispor: 0

Kocaelispor- Cizrespor karşılaşması canlı anlatım

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Kocaelispor'da Burak Süleyman maçın başlarında sol kasığını tutmaya başladı. Şuan aksıyor. Az önce Burak Süleyman'a tedavi yapıldı. Saha içinde ama sıkıntı yaşayabilir. O yüzden Burak Süleyman, oyuna devam edebilir mi bunu zaman gösterecek.

16' Cizrespor sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Mikail'in ortasında Safa'nın kafa vuruşuyla top kalecide kaldı.

13' Sol kanattan yapılan ortada Ömer'in kafa vuruşuyla Volkan sağına uzanarak topu kontrol etti. Cizrespor'un ilk tehlikeli pozisyonuydu.

12' 20-25 merte civarından Kocaelispor'dan Kerem şutu çekti. Rıza'ya çarpan top Cizrespor kalecisinde kaldı.

5' Karşılaşmada ilk 5 dakika geride kaldı. İki takım da orta sahada basit top kayıpları yapıyor. 

1' Karşılaşmaya Cizrespor başladı.

CİZRESPOR İLK 11'İ

25-Engin Tuna

3-Emre Yüksektepe

5-Safa Yıldırım

9-Ömer Yalçın

10-Mazlum Öndil

14-Sayim Çelik

19-Burak Koçer

20-Mükail Baydır

33-Emrah Çalışlar

59-Özer Ercili

72-Yusuf Kerçin

CİZRESPOR YEDEKLERİ

58-Nevzat Çizmeci

4-Emrah Günaydın

7-Tekin Adar

8-Caner Karuk

11-Emin Ençkü

23-Ahmet Sarı

97-Mustafa Coşkun 

KOCAELİSPOR İLK 11'İ

97-Volkan Mert Korkmaz

2-Fatih Adıgüzel

4-Murat Soner Başak

5-Kemal Can Aydemir

8-Sefa Narin

9-Rıza Altıntaş

10-Burak Süleyman

12-Mesut Özdemir

14-Kerem Yıldırım

41-Hamza Mutlu

50-Ali Keten

KOCAELİSPOR YEDEKLERİ

1-Can Emre Yücel

33-Mertcan Badur

6-Mert Yavuz

7-Gökdeniz Bayrakdar

17-Mehmet Celil Çelik

18-Onur Öztonga

99-Kerem Yıldırım

Bugün 12:59 TSİ - Spor

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