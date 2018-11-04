Cizrespor: 0 Kocaelispor: 0

Kocaelispor'da Burak Süleyman maçın başlarında sol kasığını tutmaya başladı. Şuan aksıyor. Az önce Burak Süleyman'a tedavi yapıldı. Saha içinde ama sıkıntı yaşayabilir. O yüzden Burak Süleyman, oyuna devam edebilir mi bunu zaman gösterecek.
16' Cizrespor sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Mikail'in ortasında Safa'nın kafa vuruşuyla top kalecide kaldı.
13' Sol kanattan yapılan ortada Ömer'in kafa vuruşuyla Volkan sağına uzanarak topu kontrol etti. Cizrespor'un ilk tehlikeli pozisyonuydu.
12' 20-25 merte civarından Kocaelispor'dan Kerem şutu çekti. Rıza'ya çarpan top Cizrespor kalecisinde kaldı.
5' Karşılaşmada ilk 5 dakika geride kaldı. İki takım da orta sahada basit top kayıpları yapıyor.
1' Karşılaşmaya Cizrespor başladı.
CİZRESPOR İLK 11'İ
25-Engin Tuna
3-Emre Yüksektepe
5-Safa Yıldırım
9-Ömer Yalçın
10-Mazlum Öndil
14-Sayim Çelik
19-Burak Koçer
20-Mükail Baydır
33-Emrah Çalışlar
59-Özer Ercili
72-Yusuf Kerçin
CİZRESPOR YEDEKLERİ
58-Nevzat Çizmeci
4-Emrah Günaydın
7-Tekin Adar
8-Caner Karuk
11-Emin Ençkü
23-Ahmet Sarı
97-Mustafa Coşkun
KOCAELİSPOR İLK 11'İ
97-Volkan Mert Korkmaz
2-Fatih Adıgüzel
4-Murat Soner Başak
5-Kemal Can Aydemir
8-Sefa Narin
9-Rıza Altıntaş
10-Burak Süleyman
12-Mesut Özdemir
14-Kerem Yıldırım
41-Hamza Mutlu
50-Ali Keten
KOCAELİSPOR YEDEKLERİ
1-Can Emre Yücel
33-Mertcan Badur
6-Mert Yavuz
7-Gökdeniz Bayrakdar
17-Mehmet Celil Çelik
18-Onur Öztonga
99-Kerem Yıldırım
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz