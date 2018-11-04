Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)

TAHRİK, TACİZ, KÜFÜRÜN BİNİ BİR PARAYDI!

Hafta başından bu yana Kocaelispor taraftarı ile Cizrespor taraftarı arasında gerilim yaşanmış, Cizre İlçe Spor Güvenlik Kurulu, Kocaelispor taraftarına deplasman yasağı getirmişti. Bu sezon ilk kez bir deplasman maçında Yeşil Siyahlıları tribünden destekleyemeyen 12. adam maçı heyecanlı bir şekilde İzmit’ten takip ederken, Cizre’de geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Polis eşliğinde stada giren Kocaelisporlulara küfürler edildi. Maç öncesinde ve maç içinde de tahrikler devam etti. Cizre tribünlerinden birkaç taraftar maç boyunca kendi tribünlerini tahrik etmek için elinden geleni yaptı.

SİNAN’IN YERİNE RIZA, MERT’İN YERİNE KEREM

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu Cizrespor maçında geçen haftadan iki değişiklik yaptı. Sinan’ın yokluğunda Rıza sahaya 11’de çıkarken, Mert’in yerine Merkez orta sahada Küçül Kerem şans buldu. Volkan, Fatih, Başak, Ali Keten, Kemal Can, Mesut, Kerem, Burak Süleyman, Hamza ve Sefa, Rıza ile maça başlandı.

MARUF BAŞKAN SICAK KARŞILADI

Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Şefinç maç öncesi Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz’u samimi bir şekilde karşıladı. Sefinç “Aslında Cizrespor ile Kocaelispor arasında dostluk köprüsü kurulmuştu. Ancak birkaç kendini bilmez yüzünden bu noktaya gelindi. Bugün biz de Kocaeli’ye gideceğiz. Bu sorun ne zamana kadar sürecek” diyerek örnek bir tavır sergiledi.

SÜLEYMAN VE BAŞAK’IN ŞANSSIZLIĞI

Kocaelispor’da Burak Süleyman maçın başında kasığından sakatlandı ve bu sıkıntı maç boyunca devam etti, Süleyman istediği patlamaları yapmakta güçlük çekti. Öte yandan Murat Başak da ilk yarı sonunda ayağından sakatlandı. Onur Öztonga, ikinci yarının başında Başak’ın yerine girdi. Burak ise ikinci yarıda oyuna devam ettiği gibi Yeşil Siyahlılar ikinci yarıda çok net goller kaçırdı.

DİVAN OTEL’DE KALDILAR

Kocaelispor kafilesi Cizre’nin tek 5 yıldızlı oteli Divan Otel’de konakladı. Sabah 10.00’da kahvaltısını yapan futbolcular odalarına geçti ve saat 11.30’da maçın oynanacağı Cizre İlçe Stadı’na geçti. Başkan Bahri Yavuz, Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil ve yönetcilerden Çağrı Alpaslan maç günü Şırnak’a hareket ederken, Kulüp Doktoru Profesör Doktor Cumhur Cevdet Kesemenli takım ile birlikte Cumartesi gününden Şırnak’a gitti.

HAVA KAPALI, 2. SUNİ ÇİM MAÇI

Şırnak’ta maç saatinde hava kapalı, sıcaklık futbol oynamaya müsaitti. Suni çimde mücadele eden Yeşil Siyahlı futbolcular maç başında zemine adapte olmaya çalıştı. Bu sezon ikinci kez suni çime çıkan Kocaelispor ilk suni çim maçında Halide Edip Adıvarspor’u 3-0 mağlup olmuştu.

Karşılaşma 0-0 sona erdi...

İkinci yarının sonuna 5 dakika ilave edildi. Kocaelispor 2 dakikada 2 net gol kaçırdı.

88' Kocaelisor'da Küçük Kerem'in ceza sahasında çektiği şut üstten auta çıktı.

88' Cizrespor gole yeniden çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında Mustafa topla buluştu. Mustafa'nın şutu istediği gibi olmadı. Top kaleci Volkan'da kaldı.

80' Cizrespor gole çok yaklaştı. Sol kanattan köşe vuruşu kullanıldı. Uzak kale direği yakınlarında Burak'ın 6 pastan kaleye gönderdiği top auta çıktı.

İki takım futbolcuları arasında gerilim yaşanıyor. Yaklaşık 1 buçuk dakikadır oyun oynanmıyor. Hakem Emre Abat, futbolcuları yanına çağırdı. İki takım futbolcularını sakin olması konusunda uyardı.

Cizre tribünlerinden sahaya yabancı madde yağıyor. Hamza Mutlu'nun kafasına yabancı bir cisim isabet etti. Oyun durdu.

72' Kemal'in kullandığı serbest vuruşta top sol kale direğini az farkla sıyırarak auta çıktı. Kemal'in kaleye olan mesafesi yaklaşık 35 metreydi.

Kocaelispor ikinci yarıya çok iyi başladı. 4 tane net gol pozisyonu var. Şanssızlıklar da var. Bir türlü fileler havalanmıyor. Cizrespor takımı tamamen kendi sahasında oyunu kabul ediyor.

60' Kocaelispor mutlak bir gol daha kaçırdı. Burak Süleyman sol kanattan topu ortaladı. Sefa'nın kafa vuruşuyla top sol kale direğini yalayarak auta çıktı.

55' Kocaelispor köşe vuruşu kullandı. Burak Süleyman'ın ortasında top Kemal'in başını sıyırdı. Top dışarıya çıktı.

53' Kocaelispor'un atağı sağ kanattan gelişti. Hamza'nın pasında Rıza topla buluştu. Rıza topu, Burak Süleyman'a bıraktı. Burak Süleyman'ın şutu savunmadan döndü.

49' Kocaelispor inanılmaz bir gol kaçırdı. Savunma arkasına koşu yapan Fatih, son çizgi yakınlarında topu Rıza'ya bıraktı. Rıza bomboş durumda kaleciyi karşısında gördü. Rıza'nın vuruşunda kaleci topu ayaklarıyla çıkardı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI...

İLK YARI SONA ERDİ...

İlk yarıya 1 dakika ilave edildi...

42' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisine yükseltilen top Kerem'de kaldı. Kerem topu dorudan kaleye gönderdi. Hamza'dan önce Cizre savunması araya girdi ve topu kornere gönderdi. Kornerden sonuç çıkmadı.

39' Kocaelispor 1 dakika önce tehlikeli olabilirdi. Orta alanda Kerem topu kazandı rakibinden sıyrıldı, ara pası gönderdi. Rıza bu topu alamadı. Alabilseydi kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Rıza'dan geçen top kalecinin ellerinde eridi.

34' Kocaelispor'dan Kerem Yıldırım sarı kart gördü.

33' Kocaelispor gole yaklaştı. Sefa'nın sol kanattan yaptığı ortada Hamza topu aldı. Hamza da sağ kanattan rakibini çalımladı ve son çizgiye indi. Hamza'nın içeriye doğru çevirdiği topu Sefa yakın mesafeden ıskaladı. Kocaelispor için en net gol pozisyonuydu.

Kocaelispor'da Burak Süleyman maçın başlarında sol kasığını tutmaya başladı. Şuan aksıyor. Az önce Burak Süleyman'a tedavi yapıldı. Saha içinde ama sıkıntı yaşayabilir. O yüzden Burak Süleyman, oyuna devam edebilir mi bunu zaman gösterecek.

16' Cizrespor sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Mikail'in ortasında Safa'nın kafa vuruşuyla top kalecide kaldı.

13' Sol kanattan yapılan ortada Ömer'in kafa vuruşuyla Volkan sağına uzanarak topu kontrol etti. Cizrespor'un ilk tehlikeli pozisyonuydu.

12' 20-25 merte civarından Kocaelispor'dan Kerem şutu çekti. Rıza'ya çarpan top Cizrespor kalecisinde kaldı.

5' Karşılaşmada ilk 5 dakika geride kaldı. İki takım da orta sahada basit top kayıpları yapıyor.

1' Karşılaşmaya Cizrespor başladı.

CİZRESPOR İLK 11'İ

25-Engin Tuna

3-Emre Yüksektepe

5-Safa Yıldırım

9-Ömer Yalçın

10-Mazlum Öndil

14-Sayim Çelik

19-Burak Koçer

20-Mükail Baydır

33-Emrah Çalışlar

59-Özer Ercili

72-Yusuf Kerçin

CİZRESPOR YEDEKLERİ

58-Nevzat Çizmeci

4-Emrah Günaydın

7-Tekin Adar

8-Caner Karuk

11-Emin Ençkü

23-Ahmet Sarı

97-Mustafa Coşkun

KOCAELİSPOR İLK 11'İ

97-Volkan Mert Korkmaz

2-Fatih Adıgüzel

4-Murat Soner Başak

5-Kemal Can Aydemir

8-Sefa Narin

9-Rıza Altıntaş

10-Burak Süleyman

12-Mesut Özdemir

14-Kerem Yıldırım

41-Hamza Mutlu

50-Ali Keten

KOCAELİSPOR YEDEKLERİ

1-Can Emre Yücel

33-Mertcan Badur

6-Mert Yavuz

7-Gökdeniz Bayrakdar

17-Mehmet Celil Çelik

18-Onur Öztonga

99-Kerem Yıldırım