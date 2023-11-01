Bakan Özdemir Göktaş, “Avrupa’nın ilk başörtülü vekiliydim”

Gençlerin donanımlarını arttırmak, istihdamına katkı sunmak, gelecek ve kariyer planlarına ışık tutmak amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından bu yıl Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi'nin ikincisi bugün düzenlendi. Cumhuriyet’in 100. yılına özel Başiskele’de hizmete açılan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen zirvenin moderatörlüğünü, haber spikeri ve programcı Cem Öğretir gerçekleştirdi. Akademisyenler başta olmak üzere siyasetten ve iş dünyasından önemli isimleri gençlerle buluşturan zirvenin açılış oturumunu ise ev sahibi Yasin Özlü gerçekleştirdi. Zirvenin onur konuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu.

YOĞUN KATILIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ‘kariyer yolculuğu’ oturumunda bir konuşma gerçekleştirdi. Göktaş’ın da katıldığı zirveye; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Beleidye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, AKP İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı. Program, Başiskele Belediyesi Müzük okulu öğrencilerinin şarkı performası ile başladı.

BAŞÖRTÜ YASAĞINA DEĞİNDİ

Gençlere seslenen Bakan Göktaş, Avrupa’dan Türkiye’ye uzanan süreci özetledi. Göktaş, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “İsrail yönetimi tarafından bombardıman altında olan Filistinli kardeşlerimiz. Bu insnalık suçuna karşı Tükiye dimdik ayakta. Başiskele Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediyesi’ne bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuluyuz. Dinamik gençliğimizle birlikte olmaktan mutluluk duydum. Ben gurbetçi bir ailenin çocuğuyum. Kimse yaşadığı yeri seçemiyor. Ailem bizleri en iyi şartlarda yaşattı. Dedem Avrupa’nın ilk marketçilerinden. Kariyerim aslında merkette başladı. Çocukluğumda avukat olmayı düşünüyordum. Haksızlığa karşı tahammül edemeyen bir yapım var. Çok çalışmanız gerekiyor. Hiçbir şey altın tepside sunulmadı bana. Başörtüsü yasağı ile lise yıllarında Belçika’da karşılaştım. Brüksel’in göbeğinde olan olaylar. Ben her zaman adaletin ve hakkın yanında olacağım.

“İLK BAŞÖRTÜLÜ OLARAK MECLİSE GİRDİM”

Babam Belçika’da başörtülü avukat olmamın yasak olduğunu söyledi. Bu hayalim bir anda yok oldu. Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olarak meclise girdim. Siyaset bilimi okudum ve büyükelçi oldum. Büyükelçi olurken en büyük destekçim babam oldu. Kendisi İzmit İmam Hatip Lisesi mezunu. Bugün olsaydı hukuk okurdum. Ben hiçbir zaman adalet mücadelemden vazgeçmedim. Mücadeleden asla vazgeçmeyin. Meclisin en genç milletvekili bendim. Çok zor şartlarda görev yaptım. Ermeni Soykırımı’nı kabul edersen mecliste devam edersin dediler. İnançlarım olmadan bunun yürümeyeceğini biliyordum. Partiden ihraç edildim. Daha sonra Türkiye’nin en genç büyükelçisi oldum. Tüm zorluklar bugün beni ben yapan olaylardır. Sizler de asla hayatımda neden bunlar oluyor demeyin Gelecek yüzyıla damgasını vuracak olan sizlersiniz. Ülke olarak en büyük şansımız sizsiniz.”