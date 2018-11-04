Hayalindeki mesleğe ulaştı...

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskenderun'da yemek sektöründe çalışan ancak gazaltı kaynakçısı olmak isteyen Akgül, internet üzerinden istediği mesleği öğrenebileceği yerleri araştırırken bulduğu KOMEK'e başvurdu. Akgül, KOMEK başvurusunun kabul edilmesi ardından Kocaeli'ne geldi. Kocaeli'de kalacak yeri olmadığı için çadırda yaşamaya başladığını ifade eden Akgül, daha sonra Seka Kaynakçılık Atölyesi'ndeki usta öğreticilerin kendisi için kalacak yer temin ettiğini kaydetti.

Kocaeli'ne eğitim görmek için geldiğinde kendinin böyle bir aileyle karşılaşabileceğini tahmin etmediğini aktaran Akgül, "Bana kalacak yer buldular. Gazaltı kaynakçılık eğitimini en iyi şekilde alabilmem için benimle yakından ilgilendiler, sahip çıktılar. Bunun yanı sıra bana iş imkanı sundular. Allah tüm KOMEK yöneticilerinden ve usta öğreticilerimden razı olsun. Gazaltı kaynakçılığı branşını başarı ile tamamlayıp sertifikamı alacağım. Bana inanan KOMEK ailesine de bu sertifikayı armağan edeceğim." ifadelerini kullandı.