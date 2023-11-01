01 Kas 2023 - 16:05- Asayiş

Kocaeli Barosu'ndan adliye çalışanlarını şikayet eden avukat hakkında açıklama!

Kocaeli Barosuna kayıtlı bir avukatın adliye çalışanlarını CİMER’e şikayet etmesinin ardından avukata gelen tepki üzerine Kocaeli Barosu bir açıklama yaptı

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Kocaeli Barosu'ndan adliye çalışanlarını şikayet eden avukat hakkında açıklama! mask

Kocaeli Barosuna kayıtlı bir avukatın Kocaeli Adliyesi çalışanlarını CİMER’e şikayet etmesinin ardından avukata yönelik bir açıklama geldi. Kocaeli Barosu da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Baro'dan yapılan açıklamada avukatın anayasal hakkını kullandığı ve meslektaşlarının haklarının korunması için yasal sürecin takipçisi olacakları ifade edilirken şu sözlere yer verildi:

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

"Anayasa'nın 36.maddesi uyarınca kendisine tanınmış olan dilekçe ve şikayet hakkını kullanması nedeniyle baromuz mensubu meslektaşımızı hedef göstererek yapılan bir kısım açıklamalar maksadını ve aydınlatma sınırını aşmış, meslektaşımızın kişisel haklarına saldırı noktasına gelmiştir. Açıklama, eleştiri ve sosyal medya paylaşımlarında öncelikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca korunan menfaatlerin gözetilmesi gerekirken, meslektaşımızın kişisel veri niteliğindeki bilgilerinin internet ve sosyal medyada sayısız kere paylaşıldığı
müşahede edilmiştir. Kocaeli Barosu olarak meslektaşımızın haklarının korunması için yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."
# Kocaeli Barosu

01 Kas 2023 - 16:05 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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