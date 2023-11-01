Kocaeli Barosu'ndan adliye çalışanlarını şikayet eden avukat hakkında açıklama!

Kocaeli Barosuna kayıtlı bir avukatın Kocaeli Adliyesi çalışanlarını CİMER’e şikayet etmesinin ardından avukata yönelik bir açıklama geldi. Kocaeli Barosu da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Baro'dan yapılan açıklamada avukatın anayasal hakkını kullandığı ve meslektaşlarının haklarının korunması için yasal sürecin takipçisi olacakları ifade edilirken şu sözlere yer verildi:
SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
"Anayasa'nın 36.maddesi uyarınca kendisine tanınmış olan dilekçe ve şikayet hakkını kullanması nedeniyle baromuz mensubu meslektaşımızı hedef göstererek yapılan bir kısım açıklamalar maksadını ve aydınlatma sınırını aşmış, meslektaşımızın kişisel haklarına saldırı noktasına gelmiştir. Açıklama, eleştiri ve sosyal medya paylaşımlarında öncelikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca korunan menfaatlerin gözetilmesi gerekirken, meslektaşımızın kişisel veri niteliğindeki bilgilerinin internet ve sosyal medyada sayısız kere paylaşıldığı
müşahede edilmiştir. Kocaeli Barosu olarak meslektaşımızın haklarının korunması için yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.