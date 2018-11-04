İYİ Parti’de Akşener sürprizi

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Mitza Cafe’de düzenlenen basın toplantısında Başiskele eski ve yeni ilçe yönetimleri ile bir araya geldi. Programa İl Başkanı Yıldız’ın yanı sıra Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gencer ve çok sayıda partili katlım gösterdi. Toplantıda İl Başkanı Yıldız partililere sürpriz yaparak cep telefonu üzerinden Genel Başkan Meral Akşener’i canlı olarak partililerle buluşturdu. Akşener canlı yayında tüm partilileri tek tek selamladı.

İftiralara rağmen ayaktayız

Programın açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Şanbaz Yıldız “ İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı olarak yeni bir yönetim olarak halkımızın huzuruna çıktık. İlçelerimizin atamalarını tamamladık. Biz öylesine güzel bir genel başkanı ile çalışıyoruz ki bizi kırmayarak sabahın bu saatinde telefon üzerinden bizimle bir arada oldu. Kocaeli’nin kızı olarak halkın iradesine talip olmuş cesur bir genel başkana sahibiz. Tüm engellemelere, iftiralara rağmen ayaktayız. Bu iftiralara karşı dün FETÖ’ye hoca efendi diyenlere, Barzani’yi kırmızı halılarla karşılayanlara Allah belanızı versin diyoruz. Bizim hedefimiz partimizi iktidar yapmaktır” dedi

Desteğiniz bizim için çok önemli

Yıldız: “AK Parti artık yorulmuştur. İYİ Partinin misyonu Atatürk İlke ve İnkılaplarını kapmaktadır. Biz girmedik ev, sıkmadık el bırakmayarak yerel seçimlerde iyi bir netice alacağız. Hedefimiz Büyükşehir Belediyesini almaktır. Kimse bu hedefimizi büyük görmesin. Biz çok çalışmaya geldik. Tatil günü demeden sürekli çalışacak herkesle buluşacağız. Bu yolda sizlerin desteği bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

Koltuk sevdalılarının partisi değildir

Yıldız’ın ardından konuşan Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gencer “Başiskele’de 4 ay gibi zamanda Genel Seçimlerde %10 oranında bir oy almayı başardık. Bize destek olan halkımıza şükranlarımı sunuyorum. İYİ Parti, gerek demokrasimiz gerekse demokrasinin vazgeçilmezi olan siyasi partiler arasında önemli bir yere yerleşmiştir. Kendini sürekli yenileyen bir partidir. İYİ Parti koltuk sevdalılarının rahat edebileceği bir parti değildir. Çalışan, üreten, emek sarf edenlerin rahat edeceği ve yer bulacağı bir partidir. Bugün burada hem yeni yönetimimizi tanıtacağız hem de Başiskele için neler yapacağız, seçimlere nasıl hazırlanacağız bunu değerli kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Yeni bir belediyecilik anlayışı

Gencer: “Başiskele İzmit ile Gölcük arasında sıkışmış bir ilçe durumundadır. Oysaki Coğrafi olarak baktığımızda İlçemiz İzmit, Gölcük, Kartepe, Pamukova, İznik ve Bilecik Osmaniye'ye sınırı bulunmakta ya da sınırına çok yakın ilçelerdir. Coğrafi, kültürel, ekonomik ve tarihi yönü ile ilçemizi tüm komşuları ile buluşturacak projeleri hayata geçireceğiz. Komşularımızla ticaretimizi artıracak faaliyetler yapacağız. Seçimden sonra vaatleri unutan halkla bütünleşmeyen belediyecilik anlayışını bitireceğiz. Her zaman sahada olan, her kesimden insanımızın sadece derdini dinlemekle kalmayıp aynı zamanda çözümler sunan ve bunları uygulan, halkın sorunlarını kendi sorunları gibi gören belediyecilik kavramını getireceğiz” dedi. Nuri AKÇAHARMAN

İYİ PARTİ BAŞİSKELE YÖNETİMİ

Şaban Gencer, Zeki Kalyoncu, İlknur Lüleci, Semra Çelikkaya, Huriye Eren, İsmail Kar, Ali Büyükkara ,Emine Çoban, Katibe Demir, Dilek Turan,İsmail Sezer, Mustafa Bekçi, Fatma Er, Berna Pulat, İbrahim Belen, Vahit Toraman, Musa Kadıoğlu, Şahin Kablan, Veli Yıldız, Abdullah Uçar, Murat Konça, Muhammet Kırdemir, Naci Cihan Çiftçi, Fehmi Hasdemir, Tugay Östürk, Kadir Örnek, Semih Şengüz