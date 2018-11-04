Annesinin feryadı yürekleri dağladı!

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenin ardından Koray Şener'in cenazesi Yarımca Atalar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Beşevler durağı mevkiindeki evinin önüne getirildi. Burada cenaze aracından tabut indirilerek helallik alındı. Evinin önünde helallik alınmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler vefat eden Koray Şener'in babası Rıfat, anne Gülümser, abileri Eray ve Güray Şener ile komşuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANNE: KOR ATEŞLERE ATTIN BENİ

Anne Gülümşer Şener tabutun getirildiği sırada "Kor ateşlere attın beni Koray'ım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle ayakta durabilen baba Rıfat Şener için sandalye getirilerek oturması istendi. Baba oturmak istemediğini söyleyerek "Hayır ben oğlumun başında duracağım. Oturmak istemiyorum" dedi.

Koray Şener'in evinde alınan helalliğin ardından Körfez Mimar Sinan Cami'nde ikindi namazı kılındı. Cenaze namazına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler Volkan Ballı, Vefa Küçük, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, AK Parti ve CHP Kocaeli Milletvekilleri, Fenerbahçe UNİFEB, Genç Fenerbahçeliler ile Galatasaray, Beşiktaş,Trabzon takımlarından birçok taraftar katıldı. Kocaeli Üniversitesi rektörü Sadatten Hülagü, üniversite içersindeki bir spor salonuna Koray Şener adı verileceğini söyledi. Kılınan cenaze namazının ardınan Şener'in cenazesi Körfez İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.