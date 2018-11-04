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Bugün 15:18 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:28 TSİ )

Aslanlar gibi oynadık Cizre’yi elimizden kaçırdık

Kocaelispor, sezonun 11. maçında Cizrespor ile deplasmanda karşılaştı. Maç boyunca tahrik, küfür, taciz, taş yiyen Yeşil Siyahlılar özellikle ikinci yarıda müthiş bir futbol oynasa da bir türlü topu ağlara gönderemedi ve gergin maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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İNANILMAZ GOLLER KAÇTI!

Kocaelispor’da Rıza, Hamza, Süleyman, Ali Keten, Sinan ve Kemal ile mutlak goller kaçtı. Özellikle Rıza ile karşı karşıya gol maçın kader anıydı. Kocaelispor’da futbolcular aslanlar gibi mücadele ederken Cizrespor’u elinden kaçırdı. Bu sezon ilk kez berabere kalan ekibimiz beraberliğe sevinemediği bir maçı geride bırakırken, maç sonunda geniş güvenlik önlemleri ile önce sahayı ardından stadı terk etti. Erdem ÖVÜÇ- Cizre

Kemal Can Aydemir başına isabet eden yabancı cisim sonucu yaralandı. 

Bugün 15:18 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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Yorumlar

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Mümtaz - Bu isin izmit ayagi var. Bakalım nasıl gelecek ve bir gün önceden o otelde kamp nasıl yapip sabaha kadar uyuyacaksiniz. İzmit siz pkk yandaşlarına dar gelecek.

Yanıtla . 0Beğen 04 Kasım 16:00

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