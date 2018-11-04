Aslanlar gibi oynadık Cizre’yi elimizden kaçırdık

İNANILMAZ GOLLER KAÇTI!

Kocaelispor’da Rıza, Hamza, Süleyman, Ali Keten, Sinan ve Kemal ile mutlak goller kaçtı. Özellikle Rıza ile karşı karşıya gol maçın kader anıydı. Kocaelispor’da futbolcular aslanlar gibi mücadele ederken Cizrespor’u elinden kaçırdı. Bu sezon ilk kez berabere kalan ekibimiz beraberliğe sevinemediği bir maçı geride bırakırken, maç sonunda geniş güvenlik önlemleri ile önce sahayı ardından stadı terk etti. Erdem ÖVÜÇ- Cizre

Kemal Can Aydemir başına isabet eden yabancı cisim sonucu yaralandı.