Aslanlar gibi oynadık Cizre’yi elimizden kaçırdık

İNANILMAZ GOLLER KAÇTI!
Kocaelispor’da Rıza, Hamza, Süleyman, Ali Keten, Sinan ve Kemal ile mutlak goller kaçtı. Özellikle Rıza ile karşı karşıya gol maçın kader anıydı. Kocaelispor’da futbolcular aslanlar gibi mücadele ederken Cizrespor’u elinden kaçırdı. Bu sezon ilk kez berabere kalan ekibimiz beraberliğe sevinemediği bir maçı geride bırakırken, maç sonunda geniş güvenlik önlemleri ile önce sahayı ardından stadı terk etti. Erdem ÖVÜÇ- Cizre
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Yorumlar
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Mümtaz - Bu isin izmit ayagi var. Bakalım nasıl gelecek ve bir gün önceden o otelde kamp nasıl yapip sabaha kadar uyuyacaksiniz. İzmit siz pkk yandaşlarına dar gelecek.
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