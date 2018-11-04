AKP'li Korkmaz'dan beklenen açıklama geldi!

RESMİ BAŞVURUYU YAPACAK

AKP eski İzmit İlçe Başkanı, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Korkmaz’ın, İzmit Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yapacağı tarih belli oldu. Uzun süredir İzmit Belediye Başkan adayı olarak adı geçen, çevresinden büyük destek gören, doğma-büyüme İzmitli olan Ali Korkmaz, her fırsatta İzmit’e hizmet etmek istediğini ifade ediyordu. Geçen hafta Ankara’da bazı görüşmeler yaptıktan sonra son kararını veren Korkmaz, 10 Kasım Cumartesi günü resmi başvuruyu yapacağını duyurdu. AKP’de Belediye Başkan adaylığı için başvuruların 5-12 Kasım tarihleri arası olacağı açıklanmıştı.

7 YILDA 6 SEÇİM YAŞADI

AKP İzmit İlçe Başkanlığı’nı 7 yıl süreyle yapan ve ilçe başkanı olduğu dönemde 3 genel seçim, 1 yerel seçim, 1 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 1 halk oylamasında teşkilatın başında bulunan Korkmaz, geçen yıl bu görevinden ayrılıp il yönetimine girmişti. 1971-İzmit Tepeköy doğumlu Korkmaz, Konya Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. Bir süre Devlet Okulları’nda Edebiyat Öğretmenliği yaptıktan sonra 16 yıldır kurucusu olduğu eğitim kurumlarında yönetim kurulu başkanlığı yapıyor. Ali Korkmaz Eğitim Kurumları’nda bugün 1700’den fazla öğrenci eğitim görüyor. Korkmaz, evli ve 2 çocuk babası.