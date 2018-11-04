Koray Şener'in adı KOÜ'de yaşatılacak

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenin ardından Koray Şener'in cenazesi Yarımca Atalar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Beşevler durağı mevkiindeki evinin önüne getirildi. Burada cenaze aracından tabut indirilerek helallik alındı. Evinin önünde helallik alınmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler vefat eden Koray Şener'in babası Rıfat, anne Gülümser, abileri Eray ve Güray Şener ile komşuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülahü, KOÜ'de bulunan bir spor salonuna Koray Şener'in adının verileceğini açıkladı. Hülagü, Koray Şener'in isminin verilmesi konusunda senatoya teklifte bulunacağını duyurdu.