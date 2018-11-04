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Koray Şener'in adı KOÜ'de yaşatılacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı ve aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencisi Koray Şener'in adı KOÜ'de bulunan bir spor salonuna verilecek

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Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenin ardından Koray Şener'in cenazesi Yarımca Atalar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Beşevler durağı mevkiindeki evinin önüne getirildi. Burada cenaze aracından tabut indirilerek helallik alındı. Evinin önünde helallik alınmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler vefat eden Koray Şener'in babası Rıfat, anne Gülümser, abileri Eray ve Güray Şener ile komşuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülahü, KOÜ'de bulunan bir spor salonuna Koray Şener'in adının verileceğini açıkladı. Hülagü, Koray Şener'in isminin verilmesi konusunda senatoya teklifte bulunacağını duyurdu.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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