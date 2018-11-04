Yolcu minibüsü boşluğa uçtu: 12 yaralı

Gölcük merkez ile Şirinköy arasında sefer yapan Tayfun Işık yönetimindeki 41 E 9406 plakalı minibüs, Şehitler Caddesi'ne geldiğinde, iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs, iki bina arasındaki boşluğa uçtu. Kazada, araçta bulunan 1'i ağır, 12 kişi yaralandı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Necati Çelik Devlet Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz