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Kocaelispor, olağanüstü kongreye gidiyor

Kocaelispor Kulüp Yöneticileri, 0-0 sona eren Cizre maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Yöneticiler, ilk yarının bitimiyle birlikte olağanüstü kongreye gideceklerini, kongre öncesinde de geniş çaplı bir basın toplantısı yapacaklarını ifade etti. Başkan, “Nalına mıhına her şeyi açıklayacağız, anlatacağız. Kim bizi yarı yolda bırakmış, kim bize ihanet etmiş, kim bizi satmış değerlendireceğiz. Gerekirse ve katılım da olacağına inanırsak, basın toplantısını bir spor salonunda bile yapabiliriz” ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca, Cizrespor kulübü yönetimine, emniyetine, kulüp başkanına teşekkür ederek, aradaki gerilimin genel bir sistem çarpıklığı olduğu üzerinde durdu. Erdem ÖVÜÇ- Cizre

Bugün 16:41 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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