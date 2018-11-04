Yöneticiler, ilk yarının bitimiyle birlikte olağanüstü kongreye gideceklerini, kongre öncesinde de geniş çaplı bir basın toplantısı yapacaklarını ifade etti. Başkan, “Nalına mıhına her şeyi açıklayacağız, anlatacağız. Kim bizi yarı yolda bırakmış, kim bize ihanet etmiş, kim bizi satmış değerlendireceğiz. Gerekirse ve katılım da olacağına inanırsak, basın toplantısını bir spor salonunda bile yapabiliriz” ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca, Cizrespor kulübü yönetimine, emniyetine, kulüp başkanına teşekkür ederek, aradaki gerilimin genel bir sistem çarpıklığı olduğu üzerinde durdu. Erdem ÖVÜÇ- Cizre
Bugün 16:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 17:09 TSİ )
Kocaelispor, olağanüstü kongreye gidiyor
Kocaelispor Kulüp Yöneticileri, 0-0 sona eren Cizre maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Bugün 16:41 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz