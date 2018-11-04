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Küçükkaya: Bu kent sahipsiz beyler

Geçtiğimiz günlerde İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kuruçeşme Polis Merkezi’nin, kirasının yüksek olduğu kapatılmasına CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya tepki gösterdi.

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Küçükkaya sosyal paylaşım sitesinde yaptığı yorumlarda İzmit Belediyesi’ne de değinerek, “Sadece bu neden bile İzmit Belediyesi’nin vizyonunun iasıdır!
İlçe başkanlığı dönemimiz de en önemli itirazlarımızın başındaydı bu konu. CHP belediyeleri zamanında yapılan Belsa, Halkevleri Balıkçılar, Kuruçeşme Mopaş, Bekirpaşa Kaymakamlık vb birçok bina AKP zamanında SGK borçları yüzünden ilgili birime devredilmişti. Çok itiraz ettik, hatta çok da yalnız bırakıldık. ‘Aman canım borçlar ödemek için bina satılır, ne var bunda’ dediler. ‘Bizim söylediğimiz değerinin altında satıyorsunuz’ iddiamıza mı laf mı etmediler! Bu kent sahipsiz beyler. İktidarıyla, basınıyla ve maalesef muhalefetiyle bu kenti yönetmeye iddialı kimse yok. O yüzden ne Kocaelispor’un durumuna şaşırın, ne de karakolun taşınmak zorunda olmasına.

Bugün 16:59 TSİ - Siyaset

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