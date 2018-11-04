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Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yokuştan aşağıya indiği esnada freni patlayan yolcu minibüsünün duvara çarparak bahçeye uçtuğu kazada yaralı sayısı 20’ye yükselirken, olayla ilgili açıklama yapan Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, “Ciddi hayati tehlikesi olan yok. 20 kişinin de tedavisi sürüyor” dedi.

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Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 358. Sokak’ta yokuştan aşağıya inmekte olan minibüsün freninin patladığını anlayan sürücü, aracı durdurabilmek için manevra yaparak duvara yöneldi. Duvar arasındaki boşluğu fark etmeyen sürücünün kullandığı minibüs, duvardan aşağıya uçtu. Binaya çarpan minibüs bahçeye düştü. Kazada minibüste bulunan yolculardan 3’ü ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında hastaneye giden Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, “Bugün saat 14.00 sularında Şirinköy minibüsü Şehitler Caddesi’nde seyir halindeyken aracın freni boşalmış. Bu fren boşalması sonucunda sürücü araca hakim olamayarak binaların arasına düşmüş. Yapılan incelemelerde sürücü dahil 20 kişinin yaralandığı belirlenmiştir. Ciddi hayati tehlikesi olan yok. 20 kişinin de tedavisi sürüyor. Şu andaki bilgiler bu yönde” dedi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Bugün 17:21 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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