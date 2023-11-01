Kocaeli Kartepe'de 5873 m² tarla icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/434 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın

Özellikleri : Taşınmaz tapu kayıtlarında Kocaeli ili Kartepe ilçesi Uzuntarla M. Çifte Çınar mevki 159 ada 9 parsel tarla nitelikli 5.873,41 TL yüzölçümlü tam hisseli taşınmazdır. Kocaeli İli, Kartepe ilçesi, Uzuntarla mahallesi, 159 ada 9 parsel sayılı taşınmaz kısmi olarak Kartepe Belediyesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar planında "Tarım alanı" kullanımında kalmaktadır. Parsellerin kadastral yola cephesi yoktur. Taşınmaz Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde olup alanı 5.873,41 m² dir. 2022 yılı arsa rayiç bedeli 70,00 TL/m² dir. Kıymet takdiri istenen taşınmaz, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde bulunup yerleşim olarak Uzuntarla Mahallesi, 410.sokak adresinde yer almaktadır. Batısında Çamkonak caddesi, kuzeyinde D-100 Karayolu caddesi olup,Ormanya doğal Yaşam Parkı'nın 700 mt kadar güneyinde, Sapanca Gölünün 800 mt kadar kuzeyinde kalmaktadır. Parsel 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi olan imar uygulaması sonucu oluşan imar olmayıp kadastro parselidir. Parselin üzerinde herhangi sanat yapısına rastlanmamıştır. Çevre sınırlarını belirleyen çit uygulaması yapılmamıştır. Taşınmaz ana arterlere ve toplu taşım güzergâhlarına uzak mesafede olduğundan ulaşım imkânları düşük seviyededir. Yol, su, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden kısmi olarak olarak yararlanmaktadır. Parselin topoğrafik yapısı düz olup zemin parametreleri inşaat yapımına uygundur.

Adresi : Kartepe Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunup Yerleşim Olarak Uzuntarla Mahallesi, 410.Sokak Adresinde Yer Almaktadır. Kartepe / KOCAELİ

Yüzölçümü : 5.873,41 m2 Kıymeti : 1.762.923,00 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu :Yukarıda belirtilmiştir.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Haciz ve ipoteğe ilişkin şerhler vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 14:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01 2024 - 14:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/01 2024 - 14:31

20/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.