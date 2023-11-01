Gebze Belediyesine ait 3302 m² alan kiraya verilecek

5- Bu ihaleye ait şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görülebilir ve 2.000,00.-TL karşılığında temin edilir. 6- İstekliler, şartname ve ekleri doğrultusunda hazırlayacakları yukarıdaki evrakları en geç 13/11/2023 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Teklifler ihale dosyası içinde yine kapalı zarf içinde elden teslim edilecektir.

7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.



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