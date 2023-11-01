01 Kas 2023 - 16:22- Asayiş G: 01 Kas 2023 - 16:28

Hastanede ünlü diziyi andıran olay...

Bursa'da İznik Devlet Hastanesi'nde, görevli bir genel cerrahi uzmanı bir ağrı kesicinin bağımlısı olduğu, ilacı da hastaları üzerinden reçete ederek, kullandığı iddia edildi. Hakkında soruşturma açılan doktorun açığa alındığı öğrenildi. Bu durum akıllara ünlü dizi House M.D'yi getirdi.
Hastanede ünlü diziyi andıran olay... mask
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Bursa'da İznik Devlet Hastanesi'nde, görevli bir genel cerrahi uzmanı bir ağrı kesicinin bağımlısı olduğu, ilacı da hastaları üzerinden reçete ederek, kullandığı iddia edildi. Hakkında soruşturma açılan doktorun açığa alındığı öğrenildi. Bu durum akıllara ünlü dizi House M.D'yi getirdi. Türkiye'de de Hekimoğlu ismiyle uyarlanan dizinin konusunda da başrol oyuncusu ağrı kesici bağımlısıydı ve başka insanlar üzerinden reçete yazarak ilaç kullanıyordu.Olay, İznik Devlet Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı M.A.’nın, hastaneye tedavi için gelen kanser hastası G.U.’nun, eşi A.U., üzerinden damar yolu ile verilen bir ağrı kesiciyi reçete etmesiyle ortaya çıktı.Kendisi üzerinden uyuşturucu ilaç yazıldığını fark eden A.U., savcılığa giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.Hakkında soruşturma başlatılan ve ağrı kesici ilacın bağımlısı olduğu iddia edilen doktorun açığa alındığı öğrenildi.

Kaynak: SÖZCÜ

# house, hekimoğlu

01 Kas 2023 - 16:22 - Asayiş

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