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Yine Kandıra yolu yine KAZA!

İzmit-Kandıra yolunda Çayırköy mevkiinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

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 İzmit-Kandıra Yolu Üzeri 3’üncü kilometre Çayırköy mevkiinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarptı. Kaza sonrasında iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, hafif şekilde yaralananlar oldu. Çevredekiler hemen kazaya müdahale etti. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşanırken, ölenin olmaması ise herkese derin bir nefes aldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

(2)
02

Oktay - Bu kazalarin vebali ilimizin vekillerindedir.suruculerinde elbet kusuru var.Bu yolun yapilmasini 15 senedir beceremeyen vekiller ne işi becereceksiniz kardesim.

Yanıtla . 0Beğen 05 Kasım 11:40
01

Murat Usta - Ulan doğru dürüst kullanın şu arabalarınızı..

Neyine güveniyorsunuz arabalarınızın 4 cıvata somun 4 tane de teker..

Yanıtla . 5Beğen 05 Kasım 10:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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