İzmit-Kandıra Yolu Üzeri 3’üncü kilometre Çayırköy mevkiinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarptı. Kaza sonrasında iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, hafif şekilde yaralananlar oldu. Çevredekiler hemen kazaya müdahale etti. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşanırken, ölenin olmaması ise herkese derin bir nefes aldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yine Kandıra yolu yine KAZA!
İzmit-Kandıra yolunda Çayırköy mevkiinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.
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Yorumlar
(2 )
Oktay - Bu kazalarin vebali ilimizin vekillerindedir.suruculerinde elbet kusuru var.Bu yolun yapilmasini 15 senedir beceremeyen vekiller ne işi becereceksiniz kardesim.
Murat Usta - Ulan doğru dürüst kullanın şu arabalarınızı..
Neyine güveniyorsunuz arabalarınızın 4 cıvata somun 4 tane de teker..
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