Yine Kandıra yolu yine KAZA!

İzmit-Kandıra Yolu Üzeri 3’üncü kilometre Çayırköy mevkiinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarptı. Kaza sonrasında iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, hafif şekilde yaralananlar oldu. Çevredekiler hemen kazaya müdahale etti. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşanırken, ölenin olmaması ise herkese derin bir nefes aldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.