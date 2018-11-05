Körfez SK: 1 Hekimoğlu Trabzon: 2

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 11'inci hafta maçında Hekimoğlu Trabzon deplasmanda Körfez SK'yı 2-1 mağlup etti.
STAT: Alparslan Türkeş
HAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Mehmet Dura (xx)
KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ: Batuhan (xxx), Emirhan Subaş (xxx), Semih (xxx), Talha (xxx), Mehmet Mustafa (xxx), Emir (xxx) (Dk. 87 Ahmet Eren x), Emirhan Arıcı (Dk. 72 Berat xx), Yasin (xxx), Osman Kerem (xxx), Emirhan Can (xxx), Faruk (xx) (Dk. 77 Umut x)
HEKİMOĞLU TRABZON: Mustafa Hoşoğlu (xxx), Miraç (xx) (Dk. 78 Hacı xx), Selim (xx), Savaş (xx), Cafercan (xx), Hakan Aydın (xx) (Dk. 75 Halil xx), Taha Gür (xx) (Dk. 65 Hacı Şükrü xx), Mertcan (xx), Tayfun Sabri (xx), Emre Akgün (xx), Emrullah (xx)
GOLLER: Dk. 45 Osman Kerem (Körfez Spor Kulübü) - Dk. 38 Savaş, Dk. 54 Miraç (Hekimoğlu Trabzon)
SARI KARTLAR: Semih (Körfez Futbol Kulübü) - Selim (Hekimoğlu Trabzon)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz