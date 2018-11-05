Gölcükspor: 0 Turgutluspor: 1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup 11'inci hafta maçında Gölcükspor kendi sahasında Turgutluspor'a 1-0 yenildi.
20'nci dakikada Gölcükspor atağında Ali'nin uzaktan sert şutunu kaleci Cihan çıkarttı.
30'uncu dakikada Gölcükspor'un kullandığı köşe vuruşundan gelen topla ceza sahasında buluşan Barış'ın şutu kaleci Cihan'da kaldı.
79'uncu dakikada konuk ekibin kullandığı köşe atışında ceza sahasında topla buluşan Melih'in kafa vuruşunda top Gölcükspor filelerine gitti: 0-1.
Karşılaşma deplasman takımının 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
STAT: İhsaniye
HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), Mücahid Adem Çebeli (xx), Erol Emek (xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx), Kadir (xx), Ali Mert (xx), İbrahim (xx), Onur (xx), Furkan (xx) (Dk. 83 Ömer), Uğur (xx), Rıdvan (xx) (Dk. 60 İsmail x), Ali (xx), Sercan (xx) (Dk. 70 Yusuf x), Barış (xx)
TURGUTLUSPOR: Cihan (xx), Furkan Mehmet (xx), Tayfun (xx), Emre (xx), Özkan (xx), Gökhan (xx), Güner (xx), Necmi (xx), Turgay (xx), Melih (xxx) (Dk. 87 Mehmet), Mustafa (xx)
GOL: Dk. 79 Melih (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Rıdvan, Sercan (Gölcükspor) - Furkan Mehmet, Gökhan (Turgutluspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz