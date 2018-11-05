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Bugün 09:29 TSİ- Spor ( G : Bugün 09:31 TSİ )

Darıca GB: 0 Manisa BB: 0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 11'inci hafta maçında Darıca Gençlerbirliği ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor 0-0 berabere kaldı.

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 11'inci hafta maçında Darıca Gençlerbirliği ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor 0-0 berabere kaldı.

STAT: Darıca 15 Temmuz

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Murat Taşçıkar (xx), Nurettin Taşkesen (xx)

DARICA GB: Ercüment (xx), Mehmet (xx), Eren (xx), Salih (x) (Dk. 46 Bünyamin xx), Raşit (xx) (Dk. 67 Oktay x), Zeki (xx), Aytaç (xx) (Dk. 72 Abdullah x), Kerem (xx), Uğur (xx), Tuncay (xx), Coşkun (xx)

MANİSA BŞB: Ersel (xx), Emir (xx) (Dk. 74 Fatih x), Onur (xx), Alper (xx) (Dk. 60 Umut x), Umut (xx), Ufukhan (xx), Mehmet (xx), Oğuzhan (xx), Artun (xx), Erhan (xx), Zafer (xx) (Dk. 85 Tayyib)

SARI KARTLAR: Zeki, Abdullah, Coşkun (Darıca) - Oğuzhan, Tayyib (Manisa)

Bugün 09:29 TSİ - Spor

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