Darıca GB: 0 Manisa BB: 0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 11'inci hafta maçında Darıca Gençlerbirliği ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor 0-0 berabere kaldı.
STAT: Darıca 15 Temmuz
HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Murat Taşçıkar (xx), Nurettin Taşkesen (xx)
DARICA GB: Ercüment (xx), Mehmet (xx), Eren (xx), Salih (x) (Dk. 46 Bünyamin xx), Raşit (xx) (Dk. 67 Oktay x), Zeki (xx), Aytaç (xx) (Dk. 72 Abdullah x), Kerem (xx), Uğur (xx), Tuncay (xx), Coşkun (xx)
MANİSA BŞB: Ersel (xx), Emir (xx) (Dk. 74 Fatih x), Onur (xx), Alper (xx) (Dk. 60 Umut x), Umut (xx), Ufukhan (xx), Mehmet (xx), Oğuzhan (xx), Artun (xx), Erhan (xx), Zafer (xx) (Dk. 85 Tayyib)
SARI KARTLAR: Zeki, Abdullah, Coşkun (Darıca) - Oğuzhan, Tayyib (Manisa)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz