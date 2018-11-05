Bağdat Polis Gücü'ne bağlı Üsteğmen Hatem el-Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ta 6 ayrı noktada çeşitli şekillerde patlamalar meydana geldiğini söyledi. Cabiri, Bağdat'ın kuzeyindeki Aden Meydanı ve Şule semtinde iki patlama meydana geldiğini ifade ederek, söz konusu patlamalarda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığını aktardı. Başkentin doğusundaki Sadr, Meştel ve Habibiye semtlerinde de birer patlama meydana geldiğini bildiren Cabiri, Habibiye semtindeki olayda, bir minibüse yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini belirtti. Cabiri, söz konusu 3 patlamada, 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını söyledi. Cabiri, ayrıca başkentin güneyindeki Turas semtinde yer alan alışveriş merkezi yakınında bir bombanın patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığını dile getirdi. Söz konusu patlamaların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, Cabiri, terör eylemlerinin DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğine işaret etti. Irak'ta Bağdat yönetimi, Aralık 2017'de yaptığı açıklamada ülkenin tüm topraklarının DEAŞ'ın elinden alındığını duyurmuştu. Ancak DEAŞ terör örgütü, zaman zaman ülkedeki uyuyan hücreleriyle kanlı eylemlerini sürdürüyor.
Bugün 09:37 TSİ- Dünya ( Güncelleme : Bugün 09:38 TSİ )
Bağdat'ta patlamalar: 8 ölü, 16 yaralı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen patlamalarda 8 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:37 TSİ AA - Dünya
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz